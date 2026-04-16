健康網》胃脹＋肩痠要注意！醫警恐是脾臟腫大 背後藏3病

胃痛不一定是胃有問題！醫警告恐是「脾臟腫大」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾如果長期「胃痛」，不一定是胃出狀況。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，脾臟位於左上腹，和胃的位置非常靠近，腫大時產生的悶脹感、壓迫感，幾乎和胃痛一模一樣，很難分辨。如果屬於左上腹悶痛或飽脹感，或是左肩膀莫名痠痛等，可能脾臟出了問題，脾臟腫大背後代表著感染、肝臟疾病、白血病與淋巴瘤等疾病風險，不可不慎。

黃士維於臉書專頁發文分享，脾臟位於左上腹，和胃的位置非常靠近，腫大時產生的悶脹感、壓迫感幾乎和胃痛一模一樣，難以分辨。如果民眾長期「胃痛」卻怎麼治都治不好，最好進一步諮詢醫師，並檢查脾臟是不是出了問題。他進一步說明脾臟腫大的症狀，包括：

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●左上腹悶痛或飽脹感

●吃一點點就覺得很飽，因脾臟壓迫胃部

●左肩膀莫名痠痛，牽連性疼痛

●疲勞感異常嚴重

脾臟腫大意味肝臟、血液與免疫疾病有風險

黃士維表示，脾臟腫大背後藏著這些疾病，民眾最好留意：

1.感染性疾病：如EB病毒（單核球增多症）、瘧疾、細菌性心內膜炎。

2.肝臟疾病：肝硬化、門脈高壓會讓脾臟血流回堵，造成充血性腫大，代表肝臟問題已經嚴重到影響整個循環系統。

3.血液與免疫疾病：白血病、淋巴瘤、溶血性貧血都可能讓脾臟異常腫大，脾臟腫大絕對不能拖延就醫。

黃士維解釋，脾臟是人體最大的免疫器官，負責過濾血液中的病原體、產生抗體、消滅老化紅血球，如果容易瘀青、傷口難止血，就要多注意免疫是否有問題。

黃士維提醒民眾，如果出現這些狀況，包括：左上腹悶痛持續超過2週未改善；不明原因的疲勞、體重下降；容易瘀青，或出血不止；反覆感染、免疫力明顯下降等，務必盡快安排檢查。尤其是長期胃痛卻找不到原因者；有肝硬化或慢性肝病病史者；容易反覆感染、免疫力長期低落者；不明原因疲勞、體重下降者等族群更需要特別留意脾臟健康。

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