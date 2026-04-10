健康網》天天喝豆漿怕傷身 專家破3迷思：飼料豆謠言別再信

營養師曾建銘指出，豆漿是補充植物蛋白質的好來源，不過，很多人誤解外面賣的豆漿使用飼料豆，其實豆漿是使用食用級黃豆，別再被謠言嚇到；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人擔心市售豆漿都是用飼料豆，或是害怕吃到基改豆好傷身。營養師曾建銘指出，豆漿是補充植物蛋白質的好來源，不過，很多人對於基改、黃豆分級存有3大誤解，甚至認為吃了基改豆可能有危險。他指出，目前外面賣的豆漿均使用食用級黃豆，並非飼料豆。此外，即便是基改食品，核准上市需經過層層把管，安全無虞；而「非基改」也不等於食安保證，有無農藥殘留、儲存環境優劣，才是更重要的關鍵。

曾建銘於臉書粉專發文分享，常在診所或是機構遇到長輩和個案詢問：「外面的豆漿是不是幾乎都是基改的？還有聽說是拿豬吃的飼料豆去打的，喝了對身體不好？」對此，他指出，豆漿是非常好的蛋白質補充來源，但也發現許多人對於黃豆存有3大迷思。

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破解黃豆3大迷思一次看

●迷思一：外面買的豆漿都是「飼料級」的基改豆？

曾建銘說，大家喝到的豆漿，都是使用食用級黃豆製成。進口黃豆依用途不同，會分成食用級與商品級。在市面上吃到的豆腐、豆干、豆漿，都是用第一級最優良的食用級黃豆製成；用來榨油或給動物吃的飼料，則是屬於品質不同的商品級黃豆。所以，別再被謠言嚇到了。

●迷思二：市面上的豆製品都是基改？怎麼挑？

曾建銘表示，目前國內進口黃豆約7成是基改，3成是非基改。挑選時可掌握以下2個重點：

1.包裝食品：只要基改原料佔最終產品總重量3%以上，法規規定外包裝就必須明確標示基因改造或含基因改造字樣，可以此作為參考。

2.菜市場散裝（豆腐／豆漿）：可以先問老闆黃豆產地，如果是美國、加拿大、阿根廷生產，多為基改；另外，從價格也能判斷，非基改黃豆成本較高，終端售價通常會貴1-3成。

●迷思三：基改豆比較危險、吃了會傷身？

曾建銘解答，科學證據說「不會」！因為要合法上市的基改黃豆，都必須經過層層安全性評估。目前國際主流機構，包含 WHO、FDA的共識是，通過評估核准上市的基改食品，安全無虞。此外，也要提醒「非基改」不等於絕對食安保證，有沒有農藥殘留、儲存環境有沒有做好，才是更重要的關鍵。

曾建銘補充，既然進口基改豆沒不好，為什麼台灣還要推國產大豆？這不是因為進口的都很差，而是為了：糧食安全與永續，降低進口依賴；市場定位主打100%非基改、可追溯、當季新鮮現採、低碳足跡。進口豆的優勢是量大穩定；國產豆的優勢是在地新鮮。兩條供應鏈是並存的，也讓大家有更多元的選擇。

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