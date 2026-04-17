自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》焦香麵包恐讓人老更快 營養師揭4種地雷烘焙品

2026/04/17 06:23

許多麵包控在挑選麵包時，特別喜歡深褐色、充滿焦香味的，營養師蔡正亮提醒，長期頻繁吃下這類高溫加工、顏色較深的食物，恐讓身體負擔增加、加速老化；示意圖。（圖取自freepik）

許多麵包控在挑選麵包時，特別喜歡深褐色、充滿焦香味的，營養師蔡正亮提醒，長期頻繁吃下這類高溫加工、顏色較深的食物，恐讓身體負擔增加、加速老化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多麵包控在挑選麵包時，特別喜歡深褐色、充滿焦香味的，但小心這些焦香恐讓人老得更快。營養師蔡正亮表示，麵包、蛋糕、吐司、餅乾之所以會香，是來自化學的「梅納反應」，長期頻繁吃下這類高溫加工、顏色較深的食物，身體負擔就會慢慢增加。提醒烘焙食品選對顏色比挑口味更重要，選擇4類烘焙品能避免慢性發炎、老化加速。

AGEs增加身體負擔老得快

蔡正亮於臉書粉專發出勸世文指出，麵包、蛋糕、吐司、餅乾等烘焙產品的香味，都是來自「梅納反應」，也就是糖類＋蛋白質在高溫之下產生變化，包括：麵包表面的金黃色、吐司烤過之後的香氣、餅乾那種微焦的味道，全部都是這個反應帶來的。同時，這個反應也會產生一類叫做晚期糖化終產物（Advanced Glycation End Products, AGEs）的代謝產物，長期頻繁攝取這類食物，邪惡的AGEs就會在體內慢慢增加負擔。

蔡正亮說，目前在營養與老化的研究中，這些糖化產物被認為可能會讓身體的蛋白質變得比較僵硬、提高慢性發炎的機會、影響細胞正常運作，甚至可能會讓皮膚變得不光滑，彈性降低。這些變化都不是短期感覺得到的，而是日積月累。

4大類烘焙品怎麼挑一次看

該如何聰明吃烘焙食品？ 蔡正亮列出4種常吃種類挑選原則：

麵包：看顏色比挑口味更實際，優先挑選淡淡金黃色、看起來柔軟的品項。避免挑選深褐色、表面偏硬或邊緣烤焦的產品，通常顏色越深也代表AGEs越高。

吐司：每天吃吐司的人，建議微烤至淺金黃色即可，避免深烤到酥脆、深咖啡色，甚至有點焦黑，恐會大量吃下AGEs糖化產物。

餅乾與蛋糕：以烘焙程度作為觀察重點，餅乾避開邊緣特別深色、偏脆的種類；蛋糕則是避開表面深褐色的重奶油蛋糕。顏色越深，通常代表高溫反應越多，AGEs也會相對提高。

焦糖類：如焦糖布丁、焦糖醬與焦糖類甜點，焦糖香氣就是高溫反應的極致，代表化學反應已走到後段，產物極多，偶爾的小確幸品嘗可以，絕不能天天吃。

蔡正亮提醒，選擇自己喜歡的食物沒有錯，如果能再多掌握「避開高風險的吃法」，正確選擇烘焙產品，其實就是幫自己把老化的速度踩煞車。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中