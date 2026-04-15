打造韌性醫療國家隊 高醫攜手台廠啟動醫材國產國用

醫院與台廠透過臨床共創模式，共同研發醫材。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕受中東戰火影響，醫用關鍵原物料與器材恐也面臨斷鏈衝擊，呼應中央推動的「國家藥物韌性整備計畫」，高醫醫療體系今（15）日與台灣先進手術醫療器材股份有限公司正式簽署MOU合作意向書，啟動關鍵醫材國產國用的跨域合作機制，打造韌性醫療國家隊。

高醫指出，本次合作以「國產國用」為核心戰略進行產學合作，整合醫學中心臨床量能與產業研發實力，建立涵蓋研發設計、臨床驗證到實際應用的一條龍合作模式，強化台灣在關鍵醫材領域的自主供應能力。由高雄醫學大學董事長陳建志、校長余明隆親臨見證，高醫附設中和紀念醫院院長王照元代表與台灣先進副總經理陳榮健共同完成簽署。

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高醫院長王照元表示，高醫長期推動跨科整合與臨床創新機制，透過「臨床共創」模式，讓第一線醫療人員直接參與醫材設計與優化，建立以臨床需求導向設計為核心的開發流程，不僅顯著提升產品臨床實用性，也有效縮短研發與驗證時程，加速創新成果導入臨床應用。

目前雙方已於多領域啟動合作，規劃發展的項目包含大腸直腸外科使用之圓形腸吻合器，讓醫師針對荷包縫合更便利、降低吻合處滲漏率；婦產部合作開發的子宮肌瘤縫合夾及血管夾能大大減少手術中出血及手術時間；一般及消化系外科的AI監控腹腔鏡套管預期能減少術後肚皮疼痛；神經外科計畫發展顱骨螺絲；骨科部則將發展骨水泥穿刺針；外傷及重症外科規劃發展快速傷口閉合系統；亦更進一步推動智慧微創手術平台建置。

高醫與台灣先進醫材公司簽署MOU，啟動關鍵醫材國產國用的跨域合作。（高醫提供）

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