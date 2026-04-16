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健康 > 杏林動態

落實健康台灣深耕計畫 澎湖醫院推動淨零減碳

2026/04/16 16:56

澎湖醫院配合衛福部健康台灣深耕計畫，推動淨零減碳。（澎湖醫院提供）

澎湖醫院配合衛福部健康台灣深耕計畫，推動淨零減碳。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕面對氣候變遷帶來的全球挑戰，衛生福利部澎湖醫院舉辦「永續報告書編製啟始會議」，正式宣示啟動永續轉型，邁出淨零醫療關鍵一步，展現公立醫療體系推動低碳發展與永續治理的積極作為。

此次行動呼應衛生福利部推動之「健康台灣深耕計畫」，聚焦優化醫療工作環境、導入智慧醫療科技及強化社會責任，並在確保醫療品質與病人安全的前提下，全面推進環境永續與治理透明，為我國醫療體系擘劃中長程發展方向。

澎湖醫院指出，透過此次跨單位共同參與及宣示，不僅凝聚院內對節能減碳與資源有效運用的高度共識，更將從醫療場域管理、設備效能提升、廢棄物減量及治理機制強化等面向，加速推動具體措施，逐步建構低碳且具韌性的醫療服務體系。

澎湖醫院院長匡勝捷表示，配合政策推動溫室氣體盤查與永續治理，院方將導入滾動式檢討與精進機制，持續優化執行策略並強化資訊揭露，作為院務決策的重要依據，穩健推動醫療服務品質與永續發展雙軌並進。澎湖醫院強調，醫療機構在守護民眾健康的同時，亦肩負回應永續發展的社會責任。未來將持續配合國家政策方向，加速邁向低碳、永續且具韌性的醫療環境，為打造健康台灣貢獻關鍵力量。

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