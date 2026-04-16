健康網》熬夜靠咖啡心跳恐更亂 醫警5種人心悸風險高

心臟內科暨心律不整主治醫師凌濼傑表示，熬夜靠咖啡提神，恐增加心悸與心律不整風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕加班、考試壓力大，許多人靠著咖啡、茶飲一杯接一杯提神，甚至搭配能量飲料硬撐，卻不知已對心臟默默造成傷害。心臟內科暨心律不整主治醫師凌濼傑表示，咖啡因會刺激交感神經，讓心跳加快，若再加上熬夜與睡眠不足，可能讓心悸與心律不整風險進一步升高，尤其本身有心房顫動問題、正在服用抗心律不整藥物等5族群，更要特別小心。

咖啡因的作用原理

凌濼傑於臉書粉專發文指出，咖啡因會阻斷腺苷受體，讓交感神經更興奮、心跳加速。2023年發表在《新英格蘭醫學期刊》的CRAVE試驗發現，喝咖啡當天，心房早期收縮（PAC）次數確實會增加，同時睡眠時間會縮短。而睡不好又是導致心律不穩定的重要推手，以致形成一個「提神→少睡→心跳更亂」的循環。

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能量飲料咖啡因高

此外，凌濼傑指出，其實不是每種飲料都一樣，同樣叫做「含咖啡因」，劑量可能差很多。一杯美式大約含80–120 mg、綠茶約 30–50 mg，但一罐能量飲料可能高達150–300 mg，而且還加了牛磺酸、高糖，喝下去吸收更快，對心臟的刺激更大。研究也顯示，能量飲料與QTc延長（心電圖上的一種異常）有所關聯，風險等級和咖啡、茶並不相同。

至於怎麼喝比較不踩雷，凌濼傑說，重點不只是「喝多少」，還有「什麼時候喝」、「多快喝完」。咖啡因的半衰期大約5小時，因此，下午3點以後喝的那杯咖啡，晚上可能還有一半在你血液裡作用。加上加班熬夜時交感神經本來就亢奮，再疊加咖啡因，心悸風險自然升高。並提醒，曾被診斷心房顫動或其他心律不整；喝完常覺得心悸、胸悶、手抖；正在服用抗心律不整藥物；合併焦慮症或恐慌症；長期睡眠不足卻靠咖啡因硬撐等5族群，對於攝取咖啡因尤須小心。

咖啡因攝取4原則

凌濼傑建議，想要喝得不踩雷，應注意以下4原則：

1.每天咖啡因總量建議控制在400mg以下，大約3–4杯美式的量，分次慢慢喝，避免一口氣喝完。

2.如果本身有心悸、心房顫動或正在服用抗心律不整藥物，對咖啡因的敏感度可能更高，建議先和心臟科醫師討論安全範圍。

3.能量飲料不等於咖啡，而且咖啡因含量更高、添加物更複雜，心血管族群應盡量避免。

4.最容易被忽略的一點：與其多喝一杯提神，不如想辦法多睡20分鐘。睡眠不足對心律的影響，往往比咖啡因本身更大。

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