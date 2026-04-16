澎湖駐地醫療直升機 與林口長庚醫院跨領域交流

澎湖醫療駐地直昇機主任陳萬昇，應邀前往林口長庚醫院進行交流。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空今（16）日跨海與林口長庚醫院，進行跨領域學術交流，透過臨床經驗與後送流程優化分享，進一步提升離島緊急醫療後送、病危返鄉品質。交流聚焦於醫療後送流程、空中醫療處置能力以及航空器適航裝備解說，期望打造更安全、高效的空中醫療救援體系，強化澎湖地區整體醫療韌性。

由於此次學術交流項目，包含了離島醫療後送、病危返鄉、航空用電子醫療器材等內容，凌天航空派遣負責撰寫優化離島醫療後送流程、電子醫療器材試航測試等作業程序的直昇機醫療轉診服務中心主任陳萬昇擔任學術交流講師。

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凌天航空總經理李正文表示，未來將持續配合台灣本島的醫療院所進行相關學術交流，且會指派負責專責項目的主管或專案人員出席，讓醫療團隊能掌握程序細節，才能有效提升空中轉送的醫療品質。

澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，澎湖地處離島，醫療資源相對有限，仰賴高效率的空中醫療後送體系作為重症病患的重要生命線。此次與長庚醫院學術交流，不僅有助於提升醫療人員專業能力，讓醫療院所與執行單位有直接性的對談，也能優化後送流程與決策品質，確保病患在最短時間內獲得最適切的醫療照護。未來將持續推動各醫療院所與執行單位間的學術交流，才能反應出現實面的問題，包含過往的救護直昇機管理辦法修法也是在修法過程中，也由第一線醫護人員反應現況，才發現修法內容與現況不符。

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