癌症化療重大突破！中正大學跨國研究 精準預警心臟副作用風險

中正大學生物醫學科學系教授陳永恩（右）與中正大學與法國史特拉斯堡大學雙聯博士生徐伯彥。（中正大學提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕化療是對抗癌症的利器，但強力的藥物往往成為心臟的負擔。中正大學生物醫學科學系與法國史特拉斯堡大學、大林慈濟醫院及高雄醫學大學組成跨國研究團隊，近日發表重大發現，透過檢測血液中一種特定的DNA標記，可以比現有檢測「更早、更準」預測化療是否會引發心臟損傷，精準為癌症患者心臟健康把關。

中正大學指出，乳癌等癌症治療中，俗稱「小紅莓」的蒽環類藥物極為有效，但其潛在的副作用卻讓醫師與患者擔憂可能導致心臟結構改變，甚至演變成慢性心臟衰竭。目前醫院多使用「心肌梗塞指標（Troponin-I）」來觀察心臟是否受傷，但這種指標通常是在損傷已經發生時才會升高。中正大學研究團隊希望找出一種「預警系統」，在心臟功能還沒明顯變差前，就先抓出高風險族群。

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研究團隊追蹤多位接受化療的乳癌患者長達三年，發現心臟發生結構性病變（如心室擴大、功能下降）的患者，其血液中的一個特定基因標記mPIH1D1會在化療早期就顯著上升。主要執行研究的中正大學與法國史特拉斯堡大學雙聯博士生徐伯彥 指出，這個標記就像是心臟的「預扣壓力測試」，其預測心臟受損的敏感度與特異度，顯著優於目前臨床上常用的檢驗指標。

? 中正大學生物醫學科學系教授陳永恩表示，這項研究是全球首次證實，心臟特有的DNA甲基化標記能作為預測工具。未來若能將此檢測納入癌症監測流程，醫師就能在患者心臟受損前，提早介入心臟保護治療。這個研究成果已刊登於美國心臟學會旗艦期刊《JACC: Basic to Translational Science》，展現台灣跨國生醫研究的實力。##

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