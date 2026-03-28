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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》以為喝湯在補身 營養師：小心一天鹽量吞一半

2026/03/28 09:23

營養師羅晞蕾表示，很多人都覺得喝湯很補身，但其實很多營養並不是在湯裡，尤其外食的湯鈉含量很高，一碗下肚就可能鈉過量；情境照。（圖取自freepik）

營養師羅晞蕾表示，很多人都覺得喝湯很補身，但其實很多營養並不是在湯裡，尤其外食的湯鈉含量很高，一碗下肚就可能鈉過量；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣人愛喝湯，不論是養生進補，或是吃飯搭配，餐桌上都少不了它。但湯真的比較營養嗎？營養師羅晞蕾表示，很多人都覺得湯很營養，尤其是燉湯、藥膳湯等，認為應該很補身。但其實很多營養並不是在湯裡，而是在食材本身，尤其外食的湯鈉含量很高，一碗下肚可能就吃掉一天一半以上的量，提醒愛喝湯的人應掌握3重點，才能喝得健康無負擔。

外食湯鹽份高須留心

羅晞蕾於臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光」發文指出，湯，常常比你想的更「重口味」。外食的一碗湯，鈉含量常常落在800-1500 mg以上，根據衛福部建議，成人每日鈉攝取量應低於2400 mg。也就是說，光是喝一碗湯，就可能吃掉一天一半以上的鈉；如果再加上醬料、主食、加工食品，其實很容易超標。

鈉攝取過多4大影響

羅晞蕾表示，鈉攝取過多，常見影響包括：1.容易水腫；2.血壓上升；3.體重短期上升（多為水分），因為鈉會把水抓住，讓水分留在身體裡，所以隔天體重變重，常常不是變胖，而是水變多；4.心血管負擔增加。

此外，羅晞蕾說，常見大骨湯、麻辣湯、火鍋湯底、濃湯類，油脂其實早就被煮進湯中，只是你看不太出來。尤其火鍋湯底常常含有動物油、飽和脂肪、調味料，當你把湯喝光，其實等於把整鍋鈉與油一起喝下去，但真正營養的不是湯，而是料。

愛湯族掌握3重點

羅晞蕾提醒，如果真的很愛喝湯，記得掌握以下3件事：

不要喝完：淺嚐幾口就好，不要把整碗喝光，尤其是外食湯底。

選清湯，避免濃湯：尤其是濃湯、羹湯、麻辣湯，通常油脂與鈉含量都較高。燉湯雖然含有一些蛋白質，但其實含量不高，遠低於直接吃一口肉所能攝取到的蛋白質量。

不要再加辣油或醬汁。

羅晞蕾強調，很多人以為喝湯是在補身體，但有時候，真正讓身體負擔變重的，反而就是那一碗湯。

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