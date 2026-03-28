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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》防失智不是沒機會！ 研究曝4件事讓大腦變更好

2026/03/28 07:26

恆新復健科診所醫師王思恒指出，據研究，即使是有失智家族史等高危族群，只要透過一次到位做好有氧運動等4件事，認知功能也能進步；情境照。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒指出，據研究，即使是有失智家族史等高危族群，只要透過一次到位做好有氧運動等4件事，認知功能也能進步；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失智是近代許多人關注的健康課題，也常被認為是不可逆的退化。不過，恆新復健科診所醫師王思恒於臉書粉專發文指出，根據國外最新研究顯示，即使是有失智家族史、不愛動、飲食亂的高危族群，只要透過一次到位做好有氧運動、阻力訓練、地中海飲食、認知訓練4件事，2年後認知功能也能進步，而不只是「不退化」。

王思恒表示，1項由美國5個醫學中心進行、納入2111人的隨機對照試驗，鎖定60-79歲認知功能正常，但具失智風險因子，包括有失智家族史、代謝異常（高血壓、高血脂、高血糖）、缺乏運動與飲食習慣差等。研究追蹤2年，以運動、飲食、認知訓練等不同介入方式，觀察對其認知功能的影響。

受試者分為兩組，一組為「結構化組」，2年內參加38次團體課程，由介入師帶領，內容包含每週4天有氧運動、每週2天阻力訓練與伸展、採用MIND飲食、每週3次電腦認知訓練，以及半年一次心血管健康監測與醫師諮詢；另一組為「自導式介入」，2年內參加6次課程，獲得教育資料和一般性建議，自行管理。結果顯示，兩組在2年內的認知功能皆呈現進步，這代表即使是高危族群，後天的生活型態介入仍有機會改善認知功能。

此外，研究進一步分析發現，原本認知功能較低者，結構化組受益較明顯；認知功能較佳者，2組幾乎沒有差異。至於帶有阿茲海默症遺傳風險基因的人，與沒有該基因的人相比，從結構化介入獲得的好處幾乎相同，這說明遺傳風險不是決定能不能受益的關鍵。

王思恒說，這4件事之所以有用，研究者推測，效果來自以下幾個方向的同步作用，包括：1.有氧運動可能透過改善腦部血流而助益認知功能。2.阻力訓練在過去研究中顯示對執行功能有幫助。3.MIND飲食有減少腦部發炎和氧化壓力的作用。4.認知訓練直接刺激神經可塑性。

王思恒強調，值得注意的是，該試驗沒有個別測試4種介入的單獨效果，所以，目前無法從這個試驗拆解各項的貢獻，也無法確認是哪一件事貢獻最多。

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