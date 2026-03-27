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少子化衝擊 去年17至20歲捐血剩5萬人

2026/03/27 05:30
少子化衝擊 去年17至20歲捐血剩5萬人

▲皮同學（左起）、李同學、蔡同學完成首次捐血後，獲頒成年證書。 （記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

在少子化與高齡化雙重夾擊下，台灣血庫正面臨壓力。根據捐血中心統計，17至20歲年輕族群捐血比例，已從2022年的11.19%，逐年下滑至2023年的10.86%、2024年的9.21%，最新更降至8.26%，人數僅約5萬人，年輕血源明顯流失。

捐血成年禮 鼓勵更多青年挽袖

血液基金會公關處處長王萱慧指出，人口結構改變是主因。少子化使年輕人口減少，高齡化則推升醫療用血需求，形成「需求增加、供給下降」的壓力，使血庫維持穩定更加困難。

為因應血荒，衛福部食藥署已於去年放寬規定，將捐血年齡從17歲下修至16歲，希望提早培養青年捐血習慣，讓「熱血文化」向下扎根。

為吸引年輕人投入，台北捐血中心昨舉辦「血寶寶轉大人－捐血成年禮」，鼓勵17至20歲青年將「人生第一袋血」視為成年的象徵。活動中，皮同學、李同學、蔡同學完成首次捐血後，由基金會董事長侯勝茂頒發成年證書與紀念禮物，象徵從被照顧者轉變為能幫助他人的角色。

侯勝茂表示，當針頭扎入、血液流出的那一刻，「你不再只是被保護的人，而是具備救人能力的人，這正是成年的意義。」

18歲李同學表示，第一次捐血雖然針扎有點痛，但過程順利，最難忘的是被圍觀拍照的瞬間，未來也願意分享給朋友。她的母親則表示，家中曾有人需要輸血，因此更支持孩子參與。

另一位皮同學則因父母皆在捐血中心工作，從小耳濡目染，此次完成首次捐血後，也計畫未來持續參與。

不過血庫壓力仍未解除。根據最新統計，截至昨日上午，各地血液庫存中，O型血仍偏低，台北僅5.8天、台中3.5天達急缺，高雄6.1天也偏低，顯示血液供應仍有缺口。

基金會呼籲，面對人口結構長期變化，唯有持續培養年輕捐血族群，讓捐血成為生活習慣，才能穩定醫療用血，守住每一條需要被挽救的生命。

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