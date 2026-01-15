健康網》碘鹽、精鹽不能吃？ LINE瘋傳謠言 營養師揭4真相

營養師曾建銘指出，亞鐵氰化物的作用是讓鹽巴不要結成石頭，合法劑量下對人體無害，真正會讓你洗腎、高血壓的，其實是長期攝取過量的鈉；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近不少民眾在 LINE 群組收到圖片或訊息，指稱特級碘鹽有毒、高級精鹽含亞鐵氰化物不能買，甚至呼籲將鹽巴丟掉。對此「鹽巴之亂」，營養師曾建銘指出，這類說法易錯誤引發焦慮，真正需要留意的，反而是現代人常忽略的碘攝取不足問題。他並建議日常料理可善用加碘鹽，特殊料理再搭配其他鹽類，才能兼顧營養與風味。

「鹽巴之亂」所引發的恐慌，是否也讓你談「鹽」色變？曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文說明，其實鹽巴並非飲食敵人，錯誤的資訊才是元凶。千萬別為了躲避一個不存在的敵人（添加物），而掉進另一個真實的健康陷阱—缺碘。

此外，曾建銘也進一步解釋，站在專業角度將這些訊息過濾後，便會發現重點不是毒性問題，並提出以下4個核心觀點，除破解迷思，也可作為大家選購、使用鹽巴時的新考量：

亞鐵氰化物是抗結塊劑非毒藥

亞鐵氰化物的作用是讓鹽巴不要結成石頭，在合法劑量下，它對人體無害。真正會讓你洗腎、高血壓的，其實是長期攝取「過量的鈉」，而不是微乎其微的添加物。

特級vs.高級只是風味差別

這兩者都是合法的食品。特級加了海水濃縮液，風味比較豐富；高級精鹽純度高，適合一般調味。一般人將「等級」誤解為「安全性」，也是典型的消費迷思。

真正健康危機是缺「碘」

為了追求「高級感」，很多人家裡只用玫瑰鹽、岩鹽，結果完全不吃加碘鹽。你知道嗎？台灣人普遍「缺碘」，而缺碘會導致代謝下降、疲勞、甲狀腺等問題。相較於擔心亞鐵氰化物，提醒更該擔心日常吃的鹽有沒有「加碘」。

聰明混搭不用二選一

曾建銘建議，日常炒菜可用便宜好用的「加碘鹽」，這是保護全家人甲狀腺最簡單的方法。製作煎牛排、特殊料理時，再用玫瑰鹽或海鹽增添風味。

曾建銘強調，鹽巴不是飲食敵人，合法添加的抗結塊劑在安全劑量下，也不會危害健康，反而是缺碘或過量攝取鈉，才會造成營養問題，進而導致疾病。

