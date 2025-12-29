自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 謠言終結站

AI假醫師散佈不實訊息 衛福部追查YT頻道製作者

2025/12/29 05:30

▲Youtube頻道「陳志明醫師」使用AI合成影像與聲音，以聳動標題吸引退休族群觀看，散佈很多似是而非的觀念。（擷取自Youtube畫面）

記者林志怡／台北報導

生成式AI工具氾濫，竟有一個Youtube頻道「陳志明醫師」使用AI合成影像與聲音，稱台大、北榮已經找到糖尿病致病元凶，透過「革命性細菌療法」就能治癒，昨台大與北榮皆聲明澄清相關內容屬不實訊息，且2間醫院並沒有名叫「陳志明」的醫師，衛福部長石崇良也表示，該頻道明顯違反相關法規，將查明幕後黑手。

平台擁有2.3萬訂閱人數

「「陳志明醫師」頻道擁有2.3萬訂閱人數，以「中老年養生」等相關健康資訊為主要內容，高頻率發布影片，其中一支影片竟宣稱，台大醫院與北榮已經找到糖尿病致病元凶，並發現「糖尿病革命性細菌療法」，透過「除菌」或「細菌療法」就可達療效。

對於相關內容，台大醫院強調，院內並無名為「陳志明」的醫師，相關訊息皆非台大醫院所屬；北榮副院長李偉強也澄清，北榮並沒有名叫「陳志明」的醫師，對於這類不實資訊，北榮會依據情節輕重，視情況採取法律責任，呼籲民眾切勿轉傳。

台大、北榮無「陳志明醫師」

糖尿病衛教學會理事長歐弘毅強調，糖尿病主要原因與基因、肥胖等有關，患者因胰島素分泌不足、血糖飆升，進而引起了糖尿病，網路影片所稱「細菌」與糖尿病的關聯是沒有根據的，且雖糖尿病患者腸道內的菌叢生態確實會與健康者不同，但不能直接解讀成細菌就是糖尿病的原因。

誆稱2醫院細菌療法可治糖尿病

石崇良則指出，這位「陳志明醫師」是虛擬人物，該頻道假借醫師名義散播醫學知識，顯已違反「醫師法」、「醫療法」相關規定，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；另「醫療法」第87條規定，廣告內容暗示或影射醫療業務者，視為醫療廣告，非醫療機構，不得為醫療廣告，違者可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

衛福部次長林靜儀提到，衛福部會透過法規會討論虛擬人物自稱醫師相關的法律解釋，同時也會了解頻道背後的製作者身分，後續並將與數發部討論，我國是否參考美國醫師在網路平台發表醫療行為相關評論時，在說明欄註明「說明者於美國合法執業」等資訊的作法。

