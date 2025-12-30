健康網》吃香蕉會咳嗽？ 醫揭關鍵真相：3族群要注意

徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢表示，由於香蕉含有數種蛋白質過敏原，若本身就是過敏體質者，可能會在吃香蕉後出現咳嗽反應；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕關於食物與疾病相沖或禁忌的說法不少，有些具醫學原理，有些則屬民間傳說。徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢分享，常聽古早遺留下來一個觀念：「吃香蕉會咳嗽」，這是真的嗎？從免疫學的觀點來看，由於香蕉含有一些蛋白質過敏原，若本身是過敏體質者，可能會出現咳嗽反應。另，對花粉、乳膠過敏的人，也可能因過敏交叉反應而出現咳嗽。至於一般人其實吃香蕉並不會引發咳嗽，但若吃香蕉後有出現特別反應，可能代表的是這些相關物質所引發。

對於「感冒不要吃香蕉」、「吃香蕉咳嗽會更厲害」等老一輩流傳的說法，徐嘉賢於臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文指出，因香蕉含有數種蛋白質過敏原，例如：Mus a1、Mus a2、Mus a3等，本身若為過敏體質、哮喘或異位性皮膚炎患者，便可能在吃香蕉後出現一些過敏反應，包括：咳嗽、喉嚨癢癢的，甚至出現口腔過敏症候群（OAS）。

此外，他進一步指出，至於另一個比較特別的原因，則稱為「過敏交叉反應」，意即：香蕉與花粉、乳膠過敏有交叉反應。也就是說，部分對花粉、乳膠過敏的人，在吃了香蕉之後，有可能因交叉反應，而出現咳嗽症狀。但對於一般人而言，吃香蕉其實並不會引起咳嗽。

徐嘉賢提醒，如果吃香蕉會咳嗽，應多加留意，因為很可能代表你是對香蕉的蛋白質過敏，或者是對花粉、乳膠過敏而產生交叉反應；。這也顯示老祖宗的智慧仍有原理可循，不能完全忽視。

