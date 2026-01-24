健康網》又變冷！衛福部提醒「低溫4守則」防中風

衛生福利部指出，低溫會使血管收縮、血壓飆高，提醒飲食應掌握少油、少鹽、少糖、高纖的「三低一高」原則，避免飲酒暖身，有助健康度過寒冬；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕2016年，全台被「霸王級寒流」籠罩過；你也經歷過「此生最冷的經驗」吧？氣象署在臉書說明，當時強烈冷高壓南下，多地刷新低溫計入，台北氣象站僅攝氏4度，創下半世紀新低的紀錄，甚至多地出現1度的紀錄；多地更發生降雪。

10年後的今（24）日，同樣濕冷，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀排台北101因雨延期，中央氣象署也提醒今日基隆北海岸及宜蘭地區可能降下大雨。

請繼續往下閱讀...

24節氣「大寒」過後，冷氣團一波波來襲，氣溫驟降，不僅容易引發血壓波動，也讓心血管疾病與中風風險明顯升高。衛生福利部指出，低溫會使血管收縮、血壓飆高，對三高族群與長者特別危險，提醒民眾掌握飲食、衣著、行動與慢性病管理等4大低溫保健守則，有助健康度過寒冬。

低溫來襲如何防範疾病威脅？衛福部於臉書專頁「衛生福利部」發文指出，低溫情況下，對於血管、血壓，心血管都會造成影響，建議掌握以下4守則，才能顧健康：

●飲食：進補多蔬菜、少加工品，掌握少油、少鹽、少糖、高纖的「三低一高」原則，也避免飲酒暖身。

●衣著：多層次穿著方便隨溫度變化穿脫，尤其須注意頭頸部及四肢末端要保暖。

●行動：長者起床時，提醒牢記「慢、熱、起、穿、行」口訣，先在床上活動四肢、伸展暖身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後，除避免動作過於急促，也應減少在清晨氣溫最低時過早出門運動。

●注意：三高及心血管疾病患者，應定期量測及記錄血壓、血糖，並按時用藥及維持情緒穩定。

除此之外，天冷尤其容易發生中風情況，衛福部也特別強調，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難等狀況，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，應立刻撥打119，把握黃金治療時間。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

原定於24日上午開始的艾力克斯霍諾德攀登台北101因雨改期。（記者許世穎攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法