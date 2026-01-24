賴清德談棄醫從政心聲 「透過醫師之手照顧全民健康」

總統賴清德24日出席輔仁大學附設醫院「健康台灣 深耕論壇」上台演講到一半，現場向出席的醫院院長調查醫事人員的薪資，並表示比他預測的還高。（記者塗建榮攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市地區「健康台灣深耕論壇」24日在輔大醫院舉辦，總統賴清德、衛生福利部長石崇良、中央健保署長陳亮妤、國民健康署署長沈靜芬等人到場，針對「健康台灣深耕計畫」的推動策略與實務經驗進行深度交流，賴清德感性表示，他雖然棄醫從政，但是不論在立委、行政院和總統職務任內，都持續關心醫療環境事務的改善，希望藉由所有醫師的手，等同於他在照顧、醫治病患。

深耕計畫重要推動者、總統府健康台灣推動委員會副召集人、成大醫學院名譽教授陳志鴻指出，「健康台灣深耕計畫」是賴清德「國家希望工程」的重要政策支柱，以5年489億元為推動引擎，聚焦優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療及社會責任醫療永續四大面向，第一階段全國申請通過率達65％，顯示醫界對此政策方向的高度認同與積極參與。

陳志鴻表示，健康台灣深耕論壇採巡迴模式於全台各地舉辦，目的除了政策宣導外，也提供各執行深耕計畫機構交流的機會，今年論壇自彰化基督教醫院啟動，陸續於台大醫院、振興醫院舉辦，此次巡迴至新北市，由輔大醫院接力承辦，期盼透過產官學醫的深度對話，共同建構健康台灣的未來藍圖。

石崇良於論壇中以「韌性永續、健康台灣」為題，說明因應社會環境變遷所帶來的健康照護挑戰，亟需透過強化醫療韌性、藥物韌性及社會韌性來建構敏捷、韌性的健康照護體系。

石崇良指出，台灣醫療面對高齡化、少子化與缺人危機，在高齡化議題上，慢性病、三高和癌症治療最為嚴峻，全民健保在慢性病支出一年達1700億元，政府希望努力讓國人的健康餘命能增加，政府將持續作為醫療改革的後盾，支持醫療機構勇於創新、回應未來挑戰。

