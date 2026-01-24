自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》《愛的迫降》台灣真人版李昌壽心臟病驟逝 醫曝脈搏有異別再撐

2026/01/24 17:12

台灣版《愛的迫降》真人男主角李昌壽（左）不幸日前因心臟病病逝。台北榮總指出，心臟病不易發現，一旦有胸痛症狀，立即就醫為上策。（取自陳鈴真臉書）

台灣版《愛的迫降》真人男主角李昌壽（左）不幸日前因心臟病病逝。台北榮總指出，心臟病不易發現，一旦有胸痛症狀，立即就醫為上策。（取自陳鈴真臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕知名韓劇《愛的迫降》，在台灣也有真人版，脫北柔道選手李昌壽和台灣柔道選手陳鈴真結婚的愛情故事，一直是台韓柔道界津津樂道的《愛的迫降》真人版。未料，陳鈴真昨（23）日晚寫：「送我最愛的丈夫，一路好走」才得知李昌壽因心臟病發辭世。

陳鈴真和李昌壽的故事非常轟動，根據蘇嘉祥臉書他們於1989年在世界柔道錦標賽認識，書信往返後感情加溫；翌年在1990年北京亞運分別代表北韓、中華台北參賽。北京亞運陳鈴真得到銅牌，李昌壽得到銀牌，但是他輸的對手是南韓，回北韓後被判刑還罰到礦坑挖煤，他不服也種下想逃的念頭。

1991年李昌壽又代表北韓到西班牙參加世錦賽，他從火車上跳車，向南韓大使館投奔自由，要求政治庇護並在記者會上公開向陳鈴真示愛。這段台灣版《愛的迫降》非常有名，後來兩人結為連理，李昌壽也跟隨陳鈴真來台灣教柔道。

李昌壽20日因心臟病發突然過世，享年58歲。根據台北榮總衛教資料指出，心臟病發主要有胸痛，但引起胸痛原因有很多，像是肺炎、膽結石、胃潰瘍、心內膜炎，最常見的狹心症、心肌梗塞等等，尤其狹心症心肌梗塞所引起的疼痛和其他症狀所引起的都不一樣。

一般來說，狹心症疼痛可持續數十分鐘，心肌梗塞也有數個小時，其整個疼痛都會有壓迫感，有時有重壓感，這種疼痛，可能放射至左肩到手腕、手指。狹心症疼痛10分鐘後就消失，但心肌梗塞會持續達數個小時。

北榮指出，胸痛發生原因很多，最近氣溫變化很大，當發現心肌梗塞或是絞痛，即時做深呼吸甚至改變姿勢，胸痛也不會減輕，可作為基本上的診斷。

氣喘、胸痛、呼吸困難或浮腫等症狀，雖是常見的症狀，但還不能視為有問題，北榮指出，可從脈搏跳動來初步判斷，正常脈搏通常每1分鐘是60到72次是正常的，但嬰幼兒時期脈搏在120，老年人通常比較少，脈搏在安靜時每1分鐘超過100次或在50次以下，就有必要瞭解，是不是心臟方面疾病。

心臟瓣瓣症時會造成咳嗽。北榮解釋，主要是不能將血液經由心臟送到大動脈，血液停留在肺裡，造成肺充血，尤其白天工作太疲倦了，心臟功能就衰弱，到了晚上，血仍停留在肺裡，尤其在低位部的肺過量充血之故，便易出現咳嗽積痰現象。

