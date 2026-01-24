自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

119線上指導CPR 勇鄰冷靜壓10秒挽回無心跳23歲男

2026/01/24 15:56

被急救的23歲男子經緊急送醫，目前仍住院治療觀察中。（資料照）

被急救的23歲男子經緊急送醫，目前仍住院治療觀察中。（資料照）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區在今（24）日上午驚傳意外，一名23歲男子在出租套房內一度失去生命徵象，所幸鄰居機警察覺異狀、即時破門施救，並在119線上指導下進行心肺復甦術（CPR），成功替男子爭取寶貴的黃金救命時間，最終在消防人員接手後送醫搶救，及時阻止憾事。

台中市消防局今天上午11時左右接獲多通報案，民眾表示西屯區一處出租套房內有男性疑發生緊急狀況，消防局立即派遣黎明分隊2車4人趕赴現場，同步通報警方支援，救護人員到場時，發現該名年約23歲的男子意識不清，情況危急，隨即送往惠中林新醫院救治。

關鍵時刻發生在消防人員抵達前，當時住在同層的不少住戶及鄰居聞到異味，紛紛走出查看，其中有人破門後發現男子倒臥床上、毫無反應，情況令人心驚，一名鄰居保持冷靜，第一時間撥打119求助，並依照電話中救護人員的即時指導，開啟手機擴音，跟著節拍進行胸外按壓。

按壓大約短短10秒鐘，就察覺男子出現微弱呼吸，手部也開始有反應，讓在場眾人鬆了一口氣，消防人員到場後立即接手處置，並將男子送醫急救，目前仍住院治療觀察中。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

