健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》搭飛機預防肺栓塞！胸痛、吸氣更痛是警訊 小心3危險狀況

2026/02/12 12:52

專家表示，肺栓塞大都與「腳的深部靜脈血栓」有關，長途飛機或是追劇一坐5–6小時不起身等，都是危險族群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

專家表示，肺栓塞大都與「腳的深部靜脈血栓」有關，長途飛機或是追劇一坐5–6小時不起身等，都是危險族群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春節9天連假即將啟動，很多民眾準備長途旅行搭飛機、開車，或是追劇等，東元綜合醫院急診醫學科醫師朱光輝提醒，要小心肺動脈栓塞找上門，它會突然阻塞肺部血管，未及時發現，可能危及生命。一旦發生呼吸突然變得很急；胸痛、吸氣更痛；心跳很快、冒冷汗；咳血等，可能是警訊，最好盡速就醫。

多數人以為久坐只是容易肌肉痠痛，應該沒有太大關係。朱光輝在東元綜合醫院網站上指出，最好要防範肺動脈栓塞（簡稱「肺栓塞」）。他進一步歸納肺栓塞的症狀、危險因子與預防方法，讓民眾一次了解：

Q：為什麼會發生肺栓塞？

大多數肺栓塞都和「腳的深部靜脈血栓」有關。有3種狀況最容易造成血栓：

1. 血流不順（久坐、久躺）

●長途飛機或開車超過6小時不動
●手術後長時間臥床
●上班整天坐著不動、雙腳懸空
●看韓劇、追球賽一坐5–6小時不起身

2. 血管受傷

●重大手術
●車禍、骨折
●長期放置靜脈導管

3. 血液過於濃稠（高凝狀態）

●懷孕、產後
●癌症
●服用口服避孕藥或荷爾蒙
●遺傳體質

Q2：肺栓塞常見症狀有哪些?

突然呼吸變急、喘不上氣；胸痛（吸氣會更痛）；心跳變快；咳血或一直咳卻沒痰；頭暈、快昏倒、冒冷汗等，都是要注意的徵兆。

Q3：醫師如何診斷與治療？

醫師通常會 抽血 D-dimer、肺部電腦斷層（CTPA）、腿部超音波、心臟超音波，進行檢查。

治療時會採取以下3項方式：1. 抗凝血藥物：最常用的治療方式，多數人需使用至少 3 個月。2. 溶栓治療：用於危急情況。3. 血栓移除或下腔靜脈濾器：用於不能使用抗凝藥的人。

Q4：如何預防肺栓塞？

朱光輝提醒民眾， 避免久坐不動、多喝水、手術後或生產後早期下床活動、戒菸、控制體重，尤其高風險族群需特別注意。

Q5：何時要緊急就醫？

當民眾發生以下狀況，包括：呼吸突然變得很急；胸痛、吸氣更痛；心跳很快、冒冷汗；頭暈或快要昏倒；咳血，務必立刻就醫。

