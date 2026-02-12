喉嚨痛、吞嚥卡卡注意！55歲男3期下咽癌 免疫治療搭配手術相助

第三期下咽癌患者治療前（左圖）腫瘤很大，壓迫呼吸道，治療後（右圖）腫瘤縮小，呼吸道暢通。（義大醫療提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕1名55歲男子3個月來反覆出現喉嚨疼痛和吞嚥困難，導致進食受限、體力下降，起初以為只是一般感冒或喉嚨發炎，經義大醫療確診為第三期下咽癌，醫療團隊整合免疫治療和下咽腫瘤切除手術杜絕病灶。

義大癌治療醫院血液腫瘤科主任謝孟哲表示，該名患者反覆出現喉嚨疼痛和吞嚥困難，陸續就醫多次，症狀卻未明顯改善，長期不適導致進食受限、體力下降，日常生活與工作均受影響，後轉至義大醫院就診。

請繼續往下閱讀...

耳鼻喉科安排患者接受內視鏡檢查，於下咽部位發現可疑病灶，切片檢查後確診為下咽癌，並透過電腦斷層等影像檢查綜合評估，判定為第三期，診斷結果讓病人和家屬措手不及。

義大醫療頭頸癌跨科團隊隨即召開討論會議，整合耳鼻喉科、頭頸外科、血液腫瘤科及影像醫學等專業，依患者病況擬定治療計畫，並向病人與家屬充分說明可行的治療選項，謝孟哲表示，近年國際研究針對特定條件的頭頸癌患者，探討於手術前後搭配免疫治療的可能性，相關證據仍持續累積中，臨床上需審慎評估病人整體狀況後再行規劃。

經團隊評估後，病患先接受2次術前免疫治療，治療期間未出現明顯不適，原本的吞嚥疼痛也有所緩解，進食與體力狀況獲得改善，隨後由頭頸外科團隊再次評估身體條件，確認達到手術安全標準，後續安排下咽腫瘤切除手術，並依術後恢復情形持續追蹤治療。

謝孟哲提醒，若出現持續3週以上的喉嚨疼痛、吞嚥困難、聲音沙啞或口腔異常等症狀，應及早就醫檢查，由專業醫師評估是否需進一步檢查。

