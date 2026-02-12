自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

屏基大年初一至初三小兒科開診 陪孩子安心過好年

2026/02/12 12:18

屏基提醒民眾，春節期間注意防疫等健康問題。（屏東基督教醫院提供）

屏基提醒民眾，春節期間注意防疫等健康問題。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節9天連假即將展開，屏東基督教醫院提醒民眾，春節期間人潮南來北往、飲食作息改變，呼吸道與腸胃道疾病往往攀升，開心過年之餘，更要為自己與家人的健康把關。

屏基醫務部部長陳志文提醒，春節期間若孩子出現發燒、咳嗽、腸胃不適等症狀，家長不必過度恐慌。屏基在春節期間初一至初三上午、下午均開設小兒科門診，讓孩子在需要時，有地方安心就醫。家庭醫學科則是在初一至初三上午開診，透過門診分流，減少不必要的急診壅塞。

陳志文也表示，往年春節期間急診室常因呼吸道與腸胃道疾病湧入大量病患，其中呼吸道感染約占五成，包括流行性感冒、類流感、急性咽炎、支氣管炎及肺炎等，不少是孩子感染後傳染給家人，「一家人輪流掛急診」的情況時有所見。腸胃道不適則約占兩成五，多為暴飲暴食引起的胃腸炎、腹痛與急性胃炎。此外，因氣溫變化與飲食失控，頭暈、中風、心肌梗塞等急重症個案也較平日增加。

屏基觀察，往年春節期間急診室呼吸道感染病例約占5成，腸胃道不適約占2成5。（屏東基督教醫院提供）

屏基觀察，往年春節期間急診室呼吸道感染病例約占5成，腸胃道不適約占2成5。（屏東基督教醫院提供）

春節正值流感流行期，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病患者屬高風險族群，更應提高警覺。外出走春或至人潮擁擠場所，務必勤洗手、戴口罩，若有呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫。

美食當前，屏基也呼籲，年菜反覆加熱或存放過久易孳生細菌，應避免食用；零食點心多半高油、高糖、高鹽，看電視聊天時容易不知不覺攝取過量。有高血壓、糖尿病等慢性疾病者務必控制份量並按時服藥，切勿因出遊或聚餐自行停藥，以免血壓血糖大幅波動，增加併發症風險。

除身體疾病，春節團聚也是觀察長輩健康重要時機。屏基指出，許多家庭平日子女在外工作，只有年節才能長時間相處，若發現長輩記憶力明顯退步、短時間反覆提問相同問題、個性情緒改變，或在熟悉環境中迷路，都可能是失智症警訊。如原本擅長烹飪的媽媽突然無法完成拿手菜，發壓歲錢金額明顯不合理，或打牌時喊不出熟悉術語，都值得留意。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中