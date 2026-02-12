健康網》 年長者「那邊」凸腫怎麼了？ 醫解析疝氣3原因

專家表示，年長者腹壁變弱，或是攝護腺肥大等，會讓腹壓像「壓力鍋」一直往外推，最後造成疝氣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕疝氣不只發生在幼兒身上，很多年長者某天無意間摸到鼠蹊部、或肚子旁邊有個「凸凸的包」，一下子慌了起來，檢查後才知道竟是疝氣。台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，年長者腹壁變弱，或是肥胖、攝護腺肥大、排尿困難等，會讓腹壓像「壓力鍋」一直往外推，最後造成疝氣。

為什麼疝氣特別容易發生在年長者身上？陳昱天在臉書專業「陳昱天醫師-乳癌，靜脈曲張，微創腹腔鏡手術」發文分享，年長者罹患疝氣，通常並非單一因素造成，而是與老化、腹壓上升及組織修復能力下降密切相關。

請繼續往下閱讀...

銀髮族得疝氣4大原因

陳昱天歸納，老年人易得到疝氣的4項原因：

1.組織老化，腹壁變弱

隨著年齡增加，肌肉與結締組織會慢慢地變薄、彈性下降、修復能力變差，使得原本能把內臟穩定關好的那層腹壁，變得沒那麼牢靠。

2.慢性疾病增加腹壓

很多老年人有慢性咳嗽、攝護腺肥大、排尿困難、便秘、肥胖等，這些都會讓腹壓像「壓力鍋」一樣，一直往外推。

3.組織層面也有變化

研究顯示，老年患者腹壁可看到肌肉退化、神經血管損傷、慢性發炎，這些都讓腹壁更容易出現缺口。

4.年齡增加會讓發生率、複發率風險提高

流行病學資料顯示，60歲以上族群疝氣比例明顯提高，多發性疝氣也更常見，例如同側多處或雙側一起。

陳昱天總結，年紀大比較容易有疝氣，是因為腹壁變弱、腹壓變高、組織修復差等3大因素造成，這不是運氣不好，而是身體的自然變化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法