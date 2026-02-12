自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》 年長者「那邊」凸腫怎麼了？ 醫解析疝氣3原因

2026/02/12 13:46

專家表示，年長者腹壁變弱，或是攝護腺肥大等，會讓腹壓像「壓力鍋」一直往外推，最後造成疝氣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

專家表示，年長者腹壁變弱，或是攝護腺肥大等，會讓腹壓像「壓力鍋」一直往外推，最後造成疝氣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕疝氣不只發生在幼兒身上，很多年長者某天無意間摸到鼠蹊部、或肚子旁邊有個「凸凸的包」，一下子慌了起來，檢查後才知道竟是疝氣。台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，年長者腹壁變弱，或是肥胖、攝護腺肥大、排尿困難等，會讓腹壓像「壓力鍋」一直往外推，最後造成疝氣。

為什麼疝氣特別容易發生在年長者身上？陳昱天在臉書專業「陳昱天醫師-乳癌，靜脈曲張，微創腹腔鏡手術」發文分享，年長者罹患疝氣，通常並非單一因素造成，而是與老化、腹壓上升及組織修復能力下降密切相關。

銀髮族得疝氣4大原因

陳昱天歸納，老年人易得到疝氣的4項原因：

1.組織老化，腹壁變弱

隨著年齡增加，肌肉與結締組織會慢慢地變薄、彈性下降、修復能力變差，使得原本能把內臟穩定關好的那層腹壁，變得沒那麼牢靠。

2.慢性疾病增加腹壓

很多老年人有慢性咳嗽、攝護腺肥大、排尿困難、便秘、肥胖等，這些都會讓腹壓像「壓力鍋」一樣，一直往外推。

3.組織層面也有變化

研究顯示，老年患者腹壁可看到肌肉退化、神經血管損傷、慢性發炎，這些都讓腹壁更容易出現缺口。

4.年齡增加會讓發生率、複發率風險提高

流行病學資料顯示，60歲以上族群疝氣比例明顯提高，多發性疝氣也更常見，例如同側多處或雙側一起。

陳昱天總結，年紀大比較容易有疝氣，是因為腹壁變弱、腹壓變高、組織修復差等3大因素造成，這不是運氣不好，而是身體的自然變化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中