迎春送暖挺醫護 岡山醫院發紅包慰勞同仁
〔記者蘇福男／高雄報導〕農曆新年將至，高雄市立岡山醫院職工福利委員會今（12）日上午於院內舉辦「迎春送暖」紅包發送活動，院長于慶龍和職福會主委林昭里親自將過年紅包發送給院內同仁，提前向勞苦功高的醫護職工拜年。
岡山醫院長期肩負北高雄地區急重症醫療與社區健康守護重任，無論是門診服務、住院照護、急診應變、公共衛生推動，或深入社區進行健康管理與長照服務，有賴醫護、醫技、行政各單位堅守崗位、彼此協作，展現高度團隊默契與專業能量。
職工福委會主委林昭里表示，醫療工作全年無休，許多同仁即使在春節期間仍須輪值服務，守護市民健康，因此特別在農曆年前準備紅包，向全體同仁表達誠摯感謝與新春祝福。
院長于慶龍表示，過去一年，岡醫在醫療服務量能、品質指標及社區連結等面向皆有亮眼表現，這些成果背後是全體同仁日復一日的努力與堅持，發送紅包不僅象徵吉祥和祝福，更代表院方對同仁辛勞的肯定與重視，期盼新的一年持續攜手合作再創佳績。
