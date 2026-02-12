自由電子報
健康 > 杏林動態

一鍵查詢！ 彰化春節門診、急診時間全掌握

2026/02/12 14:49

彰化縣衛生局整理縣內主要醫院在春節期間提供的門診服務一覽表，上網就可以看個一清二楚。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣衛生局整理縣內主要醫院在春節期間提供的門診服務一覽表，上網就可以看個一清二楚。（資料照，記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年春節連假長達9天，彰化縣衛生局貼心整理縣內主要醫院在春節期間的門診表，民眾只要進入衛生局官網就可「一鍵搞定」，就可以清楚知道就近醫療地點，並同時確保13家急救責任醫院的急診，將會提供全天候24小時候診！

衛生局表示，今年春節連假的天數長，但有提供急診的責任醫院，除了提供急診服務，大多數也會在連假結束之前，就有提供門診服務。民眾如有就醫需求，可以直接進入衛生局官網，只要點入「彰化縣115年春節期間各醫療院所服務開診時間表」就可以看到一清二楚。

衛生局強調，春節連假的人潮南來北往，同時也是流感等呼吸道疾病的流行高峰期，建議民眾要保持勤洗手、配戴口罩及維持良好衛生習慣，如果有出現發燒、咳嗽、流鼻涕或喉嚨痛等症狀，請在家休息並儘速就醫，保護自己與親友的健康，降低疾病傳播風險。接種疫苗為預防感染及降低重症與併發症的最有效方式。符合資格的民眾可至「彰化疫苗接種預約E點通」（https://gov.tw/fw3）進行線上預約。

由於明天（13日）大多數醫療院所仍有營運，衛生局表示，民眾持有慢性處方箋者，請提早領藥

，並備足藥品。春節期間如有輕微病症，可優先前往住家附近診所就醫，就醫先上網查詢或是用電話先查詢開診時間，避免空跑一趟。

彰化縣2026年春節期間各醫療院所服務開診時間表：　

https://www.chshb.gov.tw/node/219112162#gsc.tab=0

彰化疫苗接種預約e點通：

https://gov.tw/fw3

