健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

傳染力極強！麻疹正值好發季 8個月男嬰「越南返台」確診

2026/02/12 14:48

疾管署公布今年首例麻疹病患：北部1名8個月大男嬰去年隨家人赴越南探親，返台後陸續發燒、咳嗽，2月6日確診。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今（2026）年首例麻疹境外移入出現！北部1名8個月大男嬰去年隨家人赴越南探親，返台後陸續發燒、咳嗽，2月6日因出疹確診。疾管署提醒，前往流行地區前應評估接種疫苗，在當地做好自我防護。

國內出現今年首例麻疹境外移入病例。疾管署副署長林明誠說明，為北部1名8個月大本國籍男嬰，因尚未達公費MMR疫苗接種年齡，去年（2025）隨家人赴越南探親，1月底返台後，於2月上旬陸續出現發燒、咳嗽等症狀，多次就醫未改善，2月6日因全身出疹再度急診並收治住院，經通報採檢確診為麻疹。衛生單位已啟動疫調與防治措施，目前掌握同住家人5人及其他接觸者395人，共400人，將監測至2月28日。

疾管署統計，2025年國內累計53例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中19例為本土感染，34例為境外移入，感染國家以越南30例最多，其餘包括俄羅斯、加拿大、印尼及泰國各1例。

全球疫情同樣嚴峻。墨西哥今年1月已通報740例；歐洲去年共有30國、逾7千例病例，以羅馬尼亞、法國、荷蘭、義大利及西班牙為多；亞洲包括越南、印尼、印度、蒙古及哈薩克等國自去年起持續有病例。疾管署已將越南、印尼、印度、安哥拉、墨西哥、葉門及巴基斯坦等7國列為第二級警示（Alert），另有31國列為第一級注意（Watch）。

林明誠提醒，麻疹傳染力極強，為空氣與飛沫傳播疾病，且目前正值好發季節。孕婦、未滿1歲或尚未接種疫苗的嬰幼兒為高危險群，應避免前往流行地區。如須攜帶6個月以上未滿1歲嬰兒出國，可於出發前2至4週至衛生所或旅遊醫學門診，自費接種1劑MMR疫苗。

此外，1966年（含）以後出生成人，若未曾感染或不確定免疫力，疫苗保護力可能隨時間下降。若近期計畫前往流行地區，建議出國前諮詢醫師評估是否補接種MMR疫苗。

林明誠也提醒，春節連假將至，出國旅遊應勤洗手、避免觸摸口鼻、在人潮擁擠處佩戴口罩。返國時若出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽或結膜炎等症狀，應主動告知機場檢疫人員。返國3週內出現疑似症狀，務必戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史與接觸史，以降低社區傳播風險。

