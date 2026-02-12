自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

今年首例！5個月男嬰確診百日咳 一人咳嗽恐「全家中招」

2026/02/12 14:43

別以為只是小感冒！疾管署公布百日咳個案，為北部1名5個月男嬰，已接種2劑疫苗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕別以為只是小感冒！北部1名5個月男嬰已接種2劑疫苗仍確診百日咳。疾管署指出，百日咳全年皆可能發生，6個月以下嬰兒為高風險族群。全球疫情升溫，日本去年逾8萬例。建議嬰幼兒按時接種，孕婦27至36週打Tdap疫苗（減量破傷風、白喉、百日咳混合疫苗），照顧者也應補打。

一名北部5個月大男嬰，已依時程接種2劑百日咳疫苗，卻在1月23日開始出現咳嗽、喘鳴音、流鼻水與鼻塞症狀。家長多次帶往就醫，但症狀未改善，甚至出現陣發性劇烈咳嗽與呼吸喘情形，經採檢通報，於2月10日確診百日咳，目前症狀已逐漸改善。疾管署表示，該案家庭接觸者共4人，其中2人出現疑似症狀，已安排採檢與預防性投藥，並將健康監測至3月4日。

疾管署副署長林明誠指出，國內2022年至2026年百日咳本土病例數分別為2例、0例、34例、45例及1例。年齡分布以11至18歲最多，共29例，占35.4%；其次為6個月以下嬰兒21例，占25.6%。去年病例集中於1至8月，9至12月僅1例。

放眼全球，百日咳疫情仍嚴峻。日本今（2026）年截至第4週已累計超過800例，去年全年更突破8萬例，創歷史新高，且多地發現抗藥性菌株。中國今年1月通報逾900例，去年全年約3.5萬例；韓國今年1月62例，去年約5,500例；美國今年1月逾700例，去年約2.8萬例；澳洲去年更超過2.5萬例，以新南威爾斯州與昆士蘭州最為嚴重。

林明誠提醒，百日咳沒有明顯流行季節，一年四季都可能發生。初期症狀與一般感冒相似，容易被忽略，卻可能在家中造成傳播。尤其6個月以下嬰幼兒屬高危險群，併發症與死亡風險較高。典型症狀包括陣發性劇烈咳嗽、呼吸出現哮喘聲、咳到臉潮紅或發紫，甚至咳後嘔吐。若出現上述情況，應儘速就醫檢查。疫苗仍是最有效預防方式。台灣提供嬰幼兒於滿2、4、6、18個月，以及5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗。疾管署也指出，近年病例多為尚未完整接種的6個月內嬰兒。

此外，林明誠建議孕婦每次懷孕於27至36週自費接種1劑Tdap疫苗，讓抗體透過胎盤傳給寶寶，提升出生初期保護力。由於家庭感染源多為照顧者或同住者，也建議嬰兒照顧者自費補打1劑Tdap疫苗，建立「家庭防護圈」，避免一人咳嗽全家中招。

