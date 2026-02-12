自由電子報
健康 > 杏林動態

醫療服務春節不打烊 桃園4處UCC就近救急

2026/02/12 14:04

春節連假期間，桃園市4處週日及國定假日輕急症中心（UCC），每天早上8點一路看到午夜12點。（衛生局提供）

春節連假期間，桃園市4處週日及國定假日輕急症中心（UCC），每天早上8點一路看到午夜12點。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕春節連假期間，診所休、急診擠，桃園市衛生局表示，桃園設置有4處週日及國定假日輕急症中心（UCC），每天早上8點一路看到午夜12點，感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉痠痛不用先衝急診，就近到UCC就能看。
衛生局表示，今年春節9天連假期間，UCC除了2月16日、2月21日停診，其餘7天都正常開設，另外2月28日和平紀念日也照常服務。

衛生局表示，UCC不只看輕症，更可能救命，日前某個週日下午，1名70多歲伯伯胸口悶悶不舒服好幾天，沒有劇烈胸痛、也不太喘，但怎麼坐、怎麼站都覺得怪，UCC醫師進一步問診並查詢雲端用藥紀錄，發現他有糖尿病病史，立刻警覺可能是不典型心肌梗塞，醫療團隊馬上安排心電圖、建立靜脈管路，同步聯繫119與後送醫院，並即時傳送檢查結果，替患者搶下關鍵黃金時間。

衛生局表示，這正是UCC的重要價值，「把輕症留在社區處理、把急重症用最快速度送到該去的地方」，一起落實分級醫療，讓醫療資源用在最需要的人身上，也提醒若出現胸痛、呼吸困難、意識不清、重大外傷、中風徵象或疑似心肌梗塞等警訊，這些狀況不要等、不要忍，請立刻就醫或撥119，把握黃金救援時間。

桃園4處UCC分別為大明醫院（龜山區萬壽路二段964號）專線:320-2792#168；龍潭敏盛醫院（龍潭區中豐路168號）專線:0975-081706；大園敏盛醫院（大園區華中街2號）專線:386-7521#113；中美醫院（中壢區中美路95號）專線:426-6222#301，春節期間醫院開診狀況可上網查詢（https://dph.tycg.gov.tw/cp.aspx?n=21632）

