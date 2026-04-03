健康網》鈴木保奈美逆齡身材吸睛！ 醫警：瘦子也可能內臟脂肪高

鈴木保奈美是日本美魔女代表之一，完美身材讓不少粉絲羨慕。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕59歲日本美魔女鈴木保奈美近來一張活動現場照，纖瘦有致的完美身材，完全藏不住好狀態，甚至自曝體脂只有13%，讓網友羨慕不已。無獨有偶，「台灣第一美女」蕭薔以瑜伽養生，也常曬出22吋小蠻腰的好身材。兩人逆齡體態堪稱台日美魔女，也令不少粉絲稱羨。

相對於鈴木保奈美、蕭薔的纖瘦來自於運動訓練，也意味著體內過多脂肪存有健康風險。胸腔暨重症科醫師黃軒曾於臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，不少人體重標準、外表清瘦，卻在健檢時發現膽固醇過高、脂肪肝甚至血糖異常。提醒這類人很可能屬於「瘦胖型」（TOFI），也就是外表不胖，內臟脂肪卻悄悄堆積，代謝疾病風險不輸給肥胖族群，卻更容易被忽略。

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黃軒說，所謂TOFI是指體重指數（BMI）在正常範圍，但體脂率或內臟脂肪顯著升高的體型。此類人群外觀瘦弱，但腹部、胰腺、肝臟等內臟脂肪堆積，常被歸為「正常體重肥胖」或「代謝異常正常體重」亞型。典型特徵包括：BMI正常，但體脂百分比高於特定閾值（如女性>35.78%），腹部脂肪分布偏向內臟，胰臟和肝臟脂肪含量升高。

為何TOFI特別危險？黃軒進一步表示，這些人外表看起來沒事，好像很健康，但身體代謝早已亮紅燈，他們不會被提醒減重（健康形象），也不容易被醫師警告，自己也容易忽略。TOFI外表屬於四肢細、肚子鬆，體重多年不變，腰圍慢慢變大，其體內內臟脂肪、脂肪肝、胰島素阻抗增加，肌肉量卻下降，通常拖到糖尿病前期、高血壓，才被發現原來自己已有健康危機。

黃軒強調，TOFI重拾健康的順序應該是，先降內臟脂肪、再補肌肉量，最後才看體重。正確做法應結合阻力訓練與適量有氧，搭配蛋白質充足、作息規律的飲食與睡眠，在睡眠的部分最好要≥6.5–7小時，另外，要小心避免含糖飲料，因為它們相當於內臟脂肪加速器。

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