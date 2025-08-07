健康網》沈玉琳罹血癌 醫：3症狀中1項建議抽血檢查

中山醫學大學附設醫院副院長巫康熙表示，如嚴重貧血到蒼白、走路會喘；出現不明原因的瘀青；白血球異常會引起發燒，有以上一個症狀就要懷疑有血癌，建議要抽血進一步的檢查；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日資深藝人「荒謬大師」沈玉琳住院引起各界關注，昨（6日）在官方粉專證實罹患血癌。對此，中山醫學大學附設醫院副院長巫康熙表示，他看了血癌20多年，認為血癌是很難了解的一個疾病，如果「嚴重貧血到蒼白、走路會喘」、「出現不明原因的瘀青」、「白血球異常會引起發燒」，3症狀中，出現其中1個症狀就要懷疑有血癌，建議要抽血進一步的檢查。

巫康熙在臉書專頁「巫康熙醫師」發文說明，血癌是由「骨髓」長出來的癌症，骨髓製造各種血球，當癌細胞佔據了骨髓就會影響血球的製造，如紅血球低下造成貧血，早期貧血沒有症狀，但嚴重貧血會蒼白，走路會喘；血小板低下不明原因的瘀青；白血球異常會引起發燒。雖然不是所有的癌症抽血就能檢查出來，但血癌通常抽血會有異常。

巫康熙指出，血癌通常分很多種，每一種的治療方式都不同，現在是基因的年代，因此血癌的基因檢查非常重要，有些血癌有標靶藥，有些一定要骨髓移植，才有比較高的治癒率。大人的血癌和兒童的血癌，雖然分類差不多，治癒率差很多，兒童血癌的治癒率比成人好。

巫康熙提到，即使不是每種血癌都要接受骨髓移植，但一定要把骨髓移植當作治療血癌的重要治療，當有不好治療的基因，治療反應不佳的時候，就要考慮做骨髓移植。

巫康熙說，骨髓移植又稱造血幹細胞移植，目前大多用周邊造血幹細胞，造血幹細胞的取得如捐血一般，通常只有打針造成疼痛，不會有長期的副作用。骨髓移植需要配對，但近年來半吻合移植技術的進步，大大的克服配對問題。

