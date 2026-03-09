自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

宜蘭推新冠疫苗接種送好禮 提升長者與醫事人員防護力

2026/03/09 13:55

宜蘭推新冠疫苗接種送好禮，提升長者與醫事人員防護力。（資料照）

宜蘭推新冠疫苗接種送好禮，提升長者與醫事人員防護力。（資料照）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府衛生局希望提升高風險族群防護力，推出新冠疫苗接種送好禮，去年10月1日後尚未接種新冠疫苗的65歲以上長者，今天（9日）起到衛生所接種，可獲贈衛生紙一串（12入），另縣內醫事人員接種新冠疫苗，贈送100元禮券，送完為止。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，台灣新冠疫情尚處低點，但全球新冠病毒陽性率略升，由於最近兩年夏季國內均有新冠疫情，為了防患未然，鼓勵醫事人員及容易發生併發重症的65歲以上長者踴躍接種，藉此強化免疫保護力。

宜蘭縣代理縣長林茂盛提醒鄉親，大家除了接種疫苗，也要落實手部清潔、注意咳嗽禮節，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩，生病就在家休息，如果出現呼吸困難、胸痛或意識改變等徵兆，請儘速就醫。

相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922，宜蘭縣衛生局防疫專線：03-9357011。

