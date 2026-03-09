視力複檢異常近7成 北市今開始提供學齡前兒童整合性社區篩檢

台北市學齡前兒童整合性社區篩檢服務今（9）開辦，進入幼兒園與社區，免費提供3歲至未上小學兒童提供身體、口腔、聽力或視力等篩檢。（資料照）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市學齡前兒童整合性社區篩檢服務今（9）開辦，進入幼兒園與社區，免費提供3歲至未上小學兒童提供身體、口腔、聽力或視力等篩檢。另外，台北市衛生局也推出「兒童發展篩檢服務」獎勵活動，從今（9日）至4月30日止，設籍台北市兒童至台北市立聯合醫院院區、院外門診與萬芳、關渡醫院等20家醫院完成篩檢，即送100元禮券。衛生局長黃建華呼籲，「學齡前期是孩子發展的黃金期，篩檢是發現問題的第一步，是守護兒童健康成長的重要關鍵。」

衛生局表示，3歲至未上小學兒童皆可有身體及口腔篩檢，滿3歲以上包含聽力篩檢，滿4歲以上至未上小學兒童則有視力篩檢；台北市也提供視力篩檢疑似異常兒童複檢補助。根據衛生局提供數據，在2024年視力篩檢並進行複檢兒童結果觀察，視力複檢結果異常率為68.53%，其中以散光61.16%最高，其次為近視26.15%、弱視9.74%。

請繼續往下閱讀...

衛生局提醒，近視一旦發生就無法逆轉，就算矯正屈光度數，眼球結構也無法復原。民眾須建立正確觀念，近視應及早預防，同時配合醫師建議進行視力追蹤與控制。

去年衛生局提供約5萬名學齡前兒童健康篩檢服務，其中視力篩檢異常率為14.01%，據衛生局資料，2024年視力篩檢異常並進行複檢的兒童中，視力複檢結果異常率為68.53%，其中以散光61.16%最高，其次為近視26.15%、弱視9.74%。

另外，設籍台北市的兒童自9日至4月30日至台北市立聯合醫院6個院區（中興、仁愛、忠孝、婦幼、陽明及和平院區）、12個院外門診部、萬芳醫院及關渡醫院，完成任一階段兒童發展篩檢服務，即可領取100元商品禮券。

北市聯醫兒童醫學部主任方麗容說明，0至6歲是兒童發展與療育的黃金期，對語言、認知、情緒與動作能力的學習特別敏感。若能及早發現發展遲緩，提供適切的早期療育與家庭支持，可顯著提升兒童的發展表現，並降低未來學習困難、行為問題及社會適應障礙等風險，定期接受兒童發展篩檢是重要關鍵。

