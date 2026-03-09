自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

視力複檢異常近7成 北市今開始提供學齡前兒童整合性社區篩檢

2026/03/09 12:43

台北市學齡前兒童整合性社區篩檢服務今（9）開辦，進入幼兒園與社區，免費提供3歲至未上小學兒童提供身體、口腔、聽力或視力等篩檢。（資料照）

台北市學齡前兒童整合性社區篩檢服務今（9）開辦，進入幼兒園與社區，免費提供3歲至未上小學兒童提供身體、口腔、聽力或視力等篩檢。（資料照）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市學齡前兒童整合性社區篩檢服務今（9）開辦，進入幼兒園與社區，免費提供3歲至未上小學兒童提供身體、口腔、聽力或視力等篩檢。另外，台北市衛生局也推出「兒童發展篩檢服務」獎勵活動，從今（9日）至4月30日止，設籍台北市兒童至台北市立聯合醫院院區、院外門診與萬芳、關渡醫院等20家醫院完成篩檢，即送100元禮券。衛生局長黃建華呼籲，「學齡前期是孩子發展的黃金期，篩檢是發現問題的第一步，是守護兒童健康成長的重要關鍵。」

衛生局表示，3歲至未上小學兒童皆可有身體及口腔篩檢，滿3歲以上包含聽力篩檢，滿4歲以上至未上小學兒童則有視力篩檢；台北市也提供視力篩檢疑似異常兒童複檢補助。根據衛生局提供數據，在2024年視力篩檢並進行複檢兒童結果觀察，視力複檢結果異常率為68.53%，其中以散光61.16%最高，其次為近視26.15%、弱視9.74%。

衛生局提醒，近視一旦發生就無法逆轉，就算矯正屈光度數，眼球結構也無法復原。民眾須建立正確觀念，近視應及早預防，同時配合醫師建議進行視力追蹤與控制。

去年衛生局提供約5萬名學齡前兒童健康篩檢服務，其中視力篩檢異常率為14.01%，據衛生局資料，2024年視力篩檢異常並進行複檢的兒童中，視力複檢結果異常率為68.53%，其中以散光61.16%最高，其次為近視26.15%、弱視9.74%。

另外，設籍台北市的兒童自9日至4月30日至台北市立聯合醫院6個院區（中興、仁愛、忠孝、婦幼、陽明及和平院區）、12個院外門診部、萬芳醫院及關渡醫院，完成任一階段兒童發展篩檢服務，即可領取100元商品禮券。

北市聯醫兒童醫學部主任方麗容說明，0至6歲是兒童發展與療育的黃金期，對語言、認知、情緒與動作能力的學習特別敏感。若能及早發現發展遲緩，提供適切的早期療育與家庭支持，可顯著提升兒童的發展表現，並降低未來學習困難、行為問題及社會適應障礙等風險，定期接受兒童發展篩檢是重要關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中