自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》經典賽陳傑憲「頭部滑壘」風險高 醫警：腦震盪不只靠休息

2026/03/09 12:40

世界棒球經典賽陳傑憲帶著手傷驚險以「頭部滑壘」，最後搶回台韓戰致勝分。（特派記者陳志曲攝）

世界棒球經典賽陳傑憲帶著手傷驚險以「頭部滑壘」，最後搶回台韓戰致勝分。（特派記者陳志曲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕世界棒球經典賽台韓戰，台灣隊長陳傑憲在延長賽帶著手傷以「頭部滑壘」，最後搶回致勝分，過程驚險，賽後，運動部長李洋也忍不住於臉書發文提醒：國家級邊牧真的要好好愛惜身體。在棒球、足球或籃球等運動中，頭部碰撞其實並不罕見，不過，腎臟科醫師王介立分享國外研究表示，若發生腦震盪，不僅需要長時間休息，也要掌握適當分階運動與生活作息配合，才能真正促進康復。

2026經典賽，台韓一戰鏖戰至延長賽，陳傑憲奮力以頭部滑壘搶占壘包，最終獲得致勝分，危險過程讓大家捏把冷汗，也引起熱議。對此，王介立曾於臉書粉專發文分享《新英格蘭醫學期刊》臨床教案指出，腦震盪被歸類為「輕度創傷性腦傷」，常見症狀包括：頭痛、暈眩、注意力下降、情緒改變與睡眠混亂等。以前認為，腦震盪後要完全停止身體與腦力活動，直到症狀消失才慢慢回到日常。但研究發現，過度「關起門來」反而可能拖慢復元。

他表示，現今的建議是：先給自己一、兩天的相對休息，之後在醫療專業的指導下，逐步增加輕度到中度的身體活動，例如：慢走、在家從事簡單家務等，有助於改善頭痛、暈眩與心情焦慮。

此外，王介立指出，腦震盪也常常連帶出現頸椎扭傷、頸因性頭痛或肌肉緊繃，若只專注處理「頭」而忽略「頸」，很可能導致腦震盪症狀反覆不去。所以，同時接受頸椎評估、復健或物理治療，是加速康復的關鍵步驟。

王介立表示，新觀點還提到，不管是足球、籃球或其他運動，都建議分階段恢復：從日常走動、有氧運動，慢慢增強到非接觸性訓練，再到正式合流團隊，最後才是重返比賽。過程中，如果任何一階段出現症狀明顯加劇，就要退回前一步調整，以確保安全。

王介立提醒，腦震盪照護並非單純「休息就好」。正確的策略是：以症狀與身體信號為導向，輕度休息之後，逐步恢復日常社交和身體活動，同時注意頸椎、睡眠、情緒與認知狀態。不僅能縮短康復時間，也避免長期反覆困擾。若你或身邊有人疑似腦震盪，儘早諮詢合適的專業醫療意見，才能安心又穩健地走向全面恢復。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中