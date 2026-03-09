健康網》經典賽陳傑憲「頭部滑壘」風險高 醫警：腦震盪不只靠休息

世界棒球經典賽陳傑憲帶著手傷驚險以「頭部滑壘」，最後搶回台韓戰致勝分。（特派記者陳志曲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕世界棒球經典賽台韓戰，台灣隊長陳傑憲在延長賽帶著手傷以「頭部滑壘」，最後搶回致勝分，過程驚險，賽後，運動部長李洋也忍不住於臉書發文提醒：國家級邊牧真的要好好愛惜身體。在棒球、足球或籃球等運動中，頭部碰撞其實並不罕見，不過，腎臟科醫師王介立分享國外研究表示，若發生腦震盪，不僅需要長時間休息，也要掌握適當分階運動與生活作息配合，才能真正促進康復。

2026經典賽，台韓一戰鏖戰至延長賽，陳傑憲奮力以頭部滑壘搶占壘包，最終獲得致勝分，危險過程讓大家捏把冷汗，也引起熱議。對此，王介立曾於臉書粉專發文分享《新英格蘭醫學期刊》臨床教案指出，腦震盪被歸類為「輕度創傷性腦傷」，常見症狀包括：頭痛、暈眩、注意力下降、情緒改變與睡眠混亂等。以前認為，腦震盪後要完全停止身體與腦力活動，直到症狀消失才慢慢回到日常。但研究發現，過度「關起門來」反而可能拖慢復元。

他表示，現今的建議是：先給自己一、兩天的相對休息，之後在醫療專業的指導下，逐步增加輕度到中度的身體活動，例如：慢走、在家從事簡單家務等，有助於改善頭痛、暈眩與心情焦慮。

此外，王介立指出，腦震盪也常常連帶出現頸椎扭傷、頸因性頭痛或肌肉緊繃，若只專注處理「頭」而忽略「頸」，很可能導致腦震盪症狀反覆不去。所以，同時接受頸椎評估、復健或物理治療，是加速康復的關鍵步驟。

王介立表示，新觀點還提到，不管是足球、籃球或其他運動，都建議分階段恢復：從日常走動、有氧運動，慢慢增強到非接觸性訓練，再到正式合流團隊，最後才是重返比賽。過程中，如果任何一階段出現症狀明顯加劇，就要退回前一步調整，以確保安全。

王介立提醒，腦震盪照護並非單純「休息就好」。正確的策略是：以症狀與身體信號為導向，輕度休息之後，逐步恢復日常社交和身體活動，同時注意頸椎、睡眠、情緒與認知狀態。不僅能縮短康復時間，也避免長期反覆困擾。若你或身邊有人疑似腦震盪，儘早諮詢合適的專業醫療意見，才能安心又穩健地走向全面恢復。

