讓中醫用科學實證 高雄長庚蔡明諺獲華佗醫療奉獻獎

高雄長庚中醫部主任蔡明諺，獲第3屆中醫師華佗醫療奉獻獎學術研究奉獻獎，由總統賴清德親自頒獎。（高雄長庚提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕中醫師公會全國聯合會昨（8）日舉辦「2026國際中醫藥臨床學術大會」，進行第3屆中醫師華佗醫療奉獻獎頒獎典禮，高雄長庚紀念醫院中醫部主任蔡明諺長期推動中西醫整合，並以科學實證中醫醫學，由總統賴清德親臨頒發「學術研究奉獻獎」殊榮。

蔡明諺擁有中醫師與西醫師雙重執照，並取得醫學博士學位，多年來致力於將中醫傳統智慧與現代科學研究方法相結合，推動中醫臨床研究與實證醫學發展。他長期承接衛生福利部多項重要研究計畫，包括「中醫多元發展計畫」、「急性後期照護整合模式」及「特色與智慧醫療發展」，建立以科學證據為基礎的中醫醫療模式透過大數據分析與臨床研究，逐步翻轉外界對中醫「只憑經驗」的刻板印象，讓中醫診療更具科學基礎與國際對話能力。

請繼續往下閱讀...

中醫師蔡明諺擁有中、西醫師雙重執照，透過傳統把脈與現代醫學結合，提供整合性的中醫醫療照護。（高雄長庚提供）

在臨床與研究領域，蔡明諺長期專注於腫瘤治療與慢性腎臟病照護。面對癌症患者化療後常見的「周邊神經病變」副作用，他帶領團隊於2022年成功發展出以中醫「證型」為基礎的治療策略，協助許多癌症患者有效緩解不適，大幅提升治療後的生活品質。另在學術研究上，已於國際SCI醫學期刊發表超過60篇學術論文，成功將台灣中醫藥研究成果推向國際舞台，展現台灣在整合醫學領域的實力。

蔡明諺表示，台灣仍有許多優秀中醫師在臨床醫療、長照服務與教學傳承上默默付出。未來他將持續帶領團隊結合智慧醫療與臨床研究，深化中西醫整合照護模式，為民眾打造更完善的健康防護網。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法