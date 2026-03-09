自由電子報
健康 > 杏林動態

國泰醫院員工餐只要20元 打造護理友善職場

2026/03/09 11:34

國泰醫院透過各項措施，持續增進員工福利。（圖為國泰醫院提供）

國泰醫院透過各項措施，持續增進員工福利。（圖為國泰醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕全球醫療環境面臨多重挑戰，國泰醫院表示，為打造護理友善職場，國泰醫院連續3年為全院同仁加薪，亦大幅調升病房護理津貼，並提供重新裝潢的免費護理宿舍與台北大巨蛋棒球賽事觀賞等多元福利，展現醫院對於護理同仁的全方位支持。

國泰醫院說明，醫院連續3年為全院同仁加薪，對於臨床工作繁重的病房單位，近年更陸續增設績效獎金、病房護理津貼及輪班獎勵等措施，與110年相比，整體薪資成長達40%。同時提高新進及久任同仁的簽約獎金，期盼讓每一份付出都能獲得相對應的實質回饋。

此外，為提供安全、舒適且交通便利的住宿空間，國泰醫院重新裝潢護理宿舍，同步擴增公共與個人使用空間，如陽台、交誼廳及充足收納設計，每間房間皆配備有冷暖空調，讓護理師在工作之餘，擁有如家般溫暖、安心且無負擔的休憩空間。

國泰醫院也提到，醫院規劃多元休閒福利，包括每季電影院包場、多場次台北大巨蛋棒球賽事及賽後演唱會、員工紓壓按摩、歡樂家庭日等多元活動，讓同仁在下班後能徹底放鬆，與親友同享電影、運動賽事等帶來的美好時光，兼顧工作與生活的平衡。

另國泰醫院表示，醫院員工便當每餐僅需自付20元，蔬食便當僅只要10元，還有每月1天員工便當快樂日，餐點升級不加價。同時設置免費點心吧，提供輪班單位同仁，上班隨時補充美食能量，讓工作期間也能感受到貼心照顧。

國泰綜合醫院護理部主任魏芳君說，醫院持續推動多項護理友善措施，包括完善的教育訓練制度、明確的升遷管道、節慶與績效獎勵，以及多元員工關懷活動。近兩年更導入護理紀錄AI與精實交班流程，不僅有效減輕同仁工作負擔，亦榮獲多項外部獎項肯定。

國泰醫院規劃多元休閒福利，讓同仁在下班後能徹底放鬆。（圖為國泰醫院提供）

國泰醫院規劃多元休閒福利，讓同仁在下班後能徹底放鬆。（圖為國泰醫院提供）

