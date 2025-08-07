自由電子報
晴時多雲

健康網》鼻瘜肉要開刀嗎？ 醫：4情況及早評估

2025/08/07 21:12

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳指出，如果出現長期嚴重鼻塞、嗅覺喪失、慢性鼻竇炎反覆發作，甚至連藥物都無效，那麼就該考慮手術介入了；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳指出，如果出現長期嚴重鼻塞、嗅覺喪失、慢性鼻竇炎反覆發作，甚至連藥物都無效，那麼就該考慮手術介入了；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「鼻瘜肉一定要開刀嗎？」，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳指出，是否需要手術並非一概而論，而是取決於症狀嚴重度與藥物是否有效。如果出現長期嚴重鼻塞、嗅覺喪失、慢性鼻竇炎反覆發作，甚至連藥物都無效，那麼就該考慮手術介入了。不要忽視鼻瘜肉的影響，及早診治，才能重拾順暢呼吸與生活品質。

胡皓淳在臉書「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」分享，4種該手術的症狀。

嚴重鼻塞影響日常生活

當鼻瘜肉長得太大，完全阻塞鼻腔通道時，就會造成持續性的嚴重鼻塞！這種鼻塞不是感冒那種暫時性的，而是24小時都無法用鼻子正常呼吸，必須張口呼吸才能維持氧氣供應。長期用嘴呼吸會導致口乾舌燥、喉嚨痛，甚至影響睡眠品質，出現打鼾或睡眠呼吸中止的問題。建議盡早就醫評估，避免長期缺氧影響身體健康。

完全失去嗅覺或味覺

鼻瘜肉會阻擋氣流到達嗅覺區域，導致嗅覺功能嚴重受損！如果你發現自己聞不到香水味、咖啡香，甚至連瓦斯洩漏的味道都察覺不到，這就非常危險了。嗅覺喪失不只影響生活品質，更可能造成安全隱患。嗅覺與味覺密切相關，當嗅覺完全喪失時，食物會變得索然無味，進而影響食慾和營養攝取。所以如果你已經好幾個月聞不到任何味道，千萬不要再拖延，趕緊尋求專業醫療協助！

反覆鼻竇炎無法根治

鼻瘜肉常常會阻塞鼻竇開口，導致鼻竇分泌物無法正常排出，形成細菌滋生的溫床！如果你經常出現臉部脹痛、頭痛、黃綠色鼻涕，而且抗生素治療後症狀很快又復發，這就表示鼻瘜肉已經嚴重影響鼻竇的正常功能了。慢性鼻竇炎還可能引發更嚴重的併發症，如眼眶蜂窩性組織炎、腦膜炎等。而且長期發炎會讓鼻瘜肉越長越大，形成惡性循環。

藥物治療完全無效且症狀加重

鼻瘜肉的初期治療通常會使用類固醇鼻噴劑或口服藥物來控制發炎反應。但如果已經規律使用藥物治療3-6個月，症狀不但沒有改善，反而越來越嚴重，這就代表保守治療已經無法控制病情了！

胡皓淳提醒，如果符合以上任何一種情況，建議及早諮詢耳鼻喉科醫師，評估是否需要進行鼻息肉切除手術；鼻瘜肉切除並不可怕，可怕的是一直拖延不治療。

