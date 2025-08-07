健康網》20歲以上9成不知道腎臟受傷 醫：注意腎功能指數

國家衛生研究院統計，台灣20歲以上民眾，約7%有第3-5期慢性腎臟病，更是只有1成知道自己腎臟出狀況；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過去十多年來，腎炎、腎病症候群與腎性病變一直穩坐台灣十大死因排行榜，台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊指出，據國家衛生研究院統計，台灣20歲以上民眾，約7%有第3-5期慢性腎臟病（CKD），更是只有1成知道自己腎臟出狀況，因此提醒，健檢時如果看到蛋白尿、血壓高、尿酸高，千萬不要忽略！

王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文分享，最近有不少年輕人，帶著健檢報告、或異常尿蛋白的報告來門診諮詢，她覺得看到大家越來越關心腎臟健康，是一件很棒的事。因為慢性腎臟病盛行率還在持續上升，從1996年的約2％，到2003年暴衝到約10%，2008年更有報告推估，全國盛行率已達約12%。

請繼續往下閱讀...

王婷翊強調，腎臟在一開始出狀況時，幾乎沒什麼症狀，但只要及早發現、及早介入，大多都可以穩住甚至改善。不只健檢報告，如果家族有糖尿病、高血壓、洗腎史的人，更要定期追蹤，因為腎臟不會喊痛，但你要學會幫它發聲。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法