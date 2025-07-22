中國廣東登革熱、屈公病升溫 疾管署提升旅遊疫情等級

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，登革熱境外移入單週新增12例。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕出國注意防蚊！疾管署今（22日）公布近期7月新增今年首例中國境外移入登革熱，為北部30多歲女性，有廣州旅遊史，有鑑於當地近期登革熱及屈公病疫情升溫，今起提升中國廣東省的國際旅遊疫情建議等級至第一級「注意」。另外，上週新增登革熱境外移入12例創下今年單週最高，均來自東南亞，提醒民眾出國旅遊落實防護措施。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，中國近期登革熱疫情上升，6月225例高於5月的126例，也高於去年6月同期的130例；今年至6月累計563例，預期8至10月達高峰，風險較高省份包括浙江、福建、廣東、 雲南、廣西壯族自治區、海南。

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郭宏偉指出，中國每年夏、秋季於部分南部省份會發生登革熱疫情，近5年以去年累計24330例較為嚴峻，主要分布於廣東省最 多。廣東省最新單週報告62例，也呈現上升趨勢，同時廣東省佛山市7月8日爆發屈公病疫情，已累計逾1800例。

疾管署強調，因為登革熱、屈公病疫情上升，已提升中國廣東省的國際旅遊疫情建議等級至第一級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施.。

疾管署也公布，我國於7月14日確診今年首例中國移入登革熱病例，為北部30多歲女性，6月底至7月初至廣州旅遊，曾於當地動物園被蚊子叮咬，返台第5天發燒，因持續發燒並出現紅疹至急診進行登革熱快篩陽性，通報檢驗確診登革熱第一型。

此外，郭宏偉指出，上週新增登革熱境外移入，分別來自泰國4例、印尼及越南各3例、緬甸及柬埔寨各1例；今年累計109例登革熱境外移入，為近6年同期次高，自東南亞國家移入占91.7%，以印尼45例為多，其次為越南16例、菲律賓13例、泰國12例及馬爾地夫8例。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區時，應做好防蚊措施，返國後如有不適應儘速就醫，並主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）以利及早通報、診斷及治療。

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