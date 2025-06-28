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健康網》吃番茄、花椰菜治痛風？ 醫闢謠：食品無「療效」

2025/06/28 17:44

醫師指出，維生素C有助降低血中尿酸值，但需攝取足夠劑量；日常若想只靠吃番茄、花椰菜所含維生素治療痛風，其實是沒有效果的；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，維生素C有助降低血中尿酸值，但需攝取足夠劑量；日常若想只靠吃番茄、花椰菜所含維生素治療痛風，其實是沒有效果的；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕痛風雖不至於致命，發作起來卻令人難受不已。網傳吃番茄、花椰菜可治痛風，是否真有其事？對此，林口長庚風濕免疫科在臉書專頁發文指出，身體尿酸產生過多並累積於關節，便會引起發炎反應，也就是常說的痛風。雖然維生素C有助降低血中尿酸值，但需攝取足夠劑量才有效；因此，日常若想只靠吃番茄、花椰菜所含維生素治療，其實是沒有辦法的。

醫師表示，尿酸是人體代謝嘌呤（普林）的最終產物，會經由腎臟和腸道排泄出去。每天尿酸的生產量與排泄量會維持一定的平衡，生產過多或排洩不良，則會使尿酸積累於體內，導致血中尿酸值升高，也就是所謂的就是所謂的「高尿酸血症」；而體內尿酸超過溶解度的極限，便會形成結晶並積於關節處，引起關節發炎、破壞，這就是「痛風」。

尿酸高不等於是痛風

醫師說明，高尿酸血症不會產生任何症狀，僅有其中約5-10%的人會發生痛風；而部分痛風患者除在急性發作期檢驗尿酸值不高以外，於追蹤的過程中，血中尿酸值幾乎都會升高。因此，痛風者幾乎都有高尿酸血症，但尿酸高並不等於是痛風。

維C劑量需足夠才有效

至於網傳吃番茄、花椰菜可治療痛風是否真有效？醫師表示，維生素C有助於降低血中尿酸值，但需攝取足夠劑量才能達到效果。若只想靠食用番茄及花椰菜來治療疾病是沒有辦法的，因食品不是藥品，並無治療疾病的功效。如果尿酸控制不佳，切記需要藥物介入治療。除此之外，多喝水、多運動、體重控制，也有利於尿酸的排泄。

研究：缺乏尿酸恐與阿茲海默症相關

那麼，想避免發生痛風，尿酸值是否越低越好？醫師曾發文提及，有研究指出，低尿酸血症可能對認知功能造成不良影響，因尿酸具有抗氧化及保護神經功能，缺乏尿酸可能會危害腦部的健康，因此，低尿酸血症可能與阿茲海默症（Alzheimer’s Disease, AD）相關。

醫師表示，若尿酸控制不佳，切記需要藥物介入治療。此外，多喝水、多運動、體重控制，也有利於尿酸排泄；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，若尿酸控制不佳，切記需要藥物介入治療。此外，多喝水、多運動、體重控制，也有利於尿酸排泄；情境照。（圖取自freepik）

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