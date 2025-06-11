守護馬公 山水上帝廟捐贈澎湖縣政府消防局救護車

馬公山水上帝廟捐贈救護車，給澎湖縣政府消防局。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公山水上帝廟發揮公益精神，捐贈澎湖縣政府消防局1輛價值358萬TOYOTA GRANVIA救護車。今（11）日在山水上帝廟前廣場舉行，由縣長陳光復代表受贈，並頒贈感謝狀予廟方，代表全體縣民表達誠摯謝意。議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、消防局長許文光，以及地方貴賓等出席，見證這場充滿溫情與公益意義的捐贈儀式。

陳光復表示，山水上帝廟是地方重要的信仰中心，長期以來不僅守護民眾心靈，更透過實際行動投入公益，將關懷的力量延伸至社會各個角落。此次捐贈的救護車，歷經11個月專業改裝與設備配置，未來將在澎南分隊服役，協助第一線消防人員在執行緊急任務時擁有更完善的輔助資源，能夠即時、有效搶救病患，進一步提升到院前的存活率。

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山水上帝廟主委洪明和，將車鑰匙交接給縣長陳光復。（澎湖縣政府提供）

山水上帝廟主任委員洪明和表示，這輛救護車承載著信眾與上帝廟的關懷，希望藉由這次捐贈，讓善的力量持續延續，造福更多有需要的民眾。議長陳毓仁表示，感謝山水上帝廟對澎南民眾的照顧。他強調，府會會持續攜手共榮澎南地區發展。

許文光表示，這輛救護車是目前最新型的車款，除了一般標準救護設備外，還配備有十二導程心電圖機、自動心肺復甦機，以及電子影像喉頭鏡等高階醫療器材，也是澎湖縣政府消防局第19輛救護車，目前全縣的19輛救護車皆為最新車款，平均車齡不到3年，將有效提升同仁在執行救護任務時的效率與品質，為民眾提供更即時、專業的急救服務。

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