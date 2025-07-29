自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

嘉義防堵鉤端螺旋體、類鼻疽 教戰災後清消3步驟

2025/07/29 14:37

28日豪雨造成嘉義縣嚴重淹水災情。衛生局清掃家園，務必戴防水手套、穿雨鞋膠鞋。（黃啟豪服務處提供）

28日豪雨造成嘉義縣嚴重淹水災情。衛生局清掃家園，務必戴防水手套、穿雨鞋膠鞋。（黃啟豪服務處提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕728西南氣流豪雨造成嘉義縣許多村里、家戶、畜牧禽畜場淹水，因污水混雜動物排泄物與泥沙，容易孳生或夾帶鉤端螺旋體、類鼻疽等傳染病致病菌，嘉義縣衛生局建議，民眾清理家園遵守「清除、清潔、消毒」3步驟及飲食用水安全，防止傳染病發生。

縣衛生局長趙紋華說，28日豪雨造成嘉義縣村里家戶淹水、許多禽畜豬舍也遭水淹，泥水混合動物排泄物與垃圾廢棄污物，容易藏著鉤端螺旋體、類鼻疽等致病原，為人畜共通傳染病，易經由污染水及土壤透過皮膚傷口或吸入而感染，尤其強風暴雨，易讓土壤及泥水中類鼻疽桿菌暴露於地面，更容易傳播，民眾清理居家環境如果赤腳涉水、手部或身體有傷口，很容易讓病菌趁虛而入，相關症狀可能在災後一週出現。

嘉義縣衛生局製作圖卡教環境清消步驟。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局製作圖卡教環境清消步驟。（嘉義縣衛生局提供）

趙紋華說，民眾在水災後環境清掃，務必戴防水手套、穿雨鞋膠鞋，如皮膚傷口接觸到污水要盡快清洗，並將漂白水與清水以1比100的比例稀釋清洗擦拭。食材要注意保存溫度、食物及用水要徹底煮熟、煮沸，免疫力低、慢性病者等高風險族群，如有發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽或腹瀉症狀等疑似症狀，應速就醫，並告知污水、污泥相關暴露史，以及早診斷、治療。

趙紋華說，進入颱風豪雨季節，積水容器有利病媒蚊孳生，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，清除孳生源、預防登革熱。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中