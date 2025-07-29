嘉義防堵鉤端螺旋體、類鼻疽 教戰災後清消3步驟

28日豪雨造成嘉義縣嚴重淹水災情。衛生局清掃家園，務必戴防水手套、穿雨鞋膠鞋。（黃啟豪服務處提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕728西南氣流豪雨造成嘉義縣許多村里、家戶、畜牧禽畜場淹水，因污水混雜動物排泄物與泥沙，容易孳生或夾帶鉤端螺旋體、類鼻疽等傳染病致病菌，嘉義縣衛生局建議，民眾清理家園遵守「清除、清潔、消毒」3步驟及飲食用水安全，防止傳染病發生。

縣衛生局長趙紋華說，28日豪雨造成嘉義縣村里家戶淹水、許多禽畜豬舍也遭水淹，泥水混合動物排泄物與垃圾廢棄污物，容易藏著鉤端螺旋體、類鼻疽等致病原，為人畜共通傳染病，易經由污染水及土壤透過皮膚傷口或吸入而感染，尤其強風暴雨，易讓土壤及泥水中類鼻疽桿菌暴露於地面，更容易傳播，民眾清理居家環境如果赤腳涉水、手部或身體有傷口，很容易讓病菌趁虛而入，相關症狀可能在災後一週出現。

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嘉義縣衛生局製作圖卡教環境清消步驟。（嘉義縣衛生局提供）

趙紋華說，民眾在水災後環境清掃，務必戴防水手套、穿雨鞋膠鞋，如皮膚傷口接觸到污水要盡快清洗，並將漂白水與清水以1比100的比例稀釋清洗擦拭。食材要注意保存溫度、食物及用水要徹底煮熟、煮沸，免疫力低、慢性病者等高風險族群，如有發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽或腹瀉症狀等疑似症狀，應速就醫，並告知污水、污泥相關暴露史，以及早診斷、治療。

趙紋華說，進入颱風豪雨季節，積水容器有利病媒蚊孳生，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，清除孳生源、預防登革熱。

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