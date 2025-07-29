楓杏醫療服務隊、澎湖醫院 前進澎湖離島服務

北醫楓杏醫療服務隊，帶領醫療物資搭船前進澎湖離島義診。（楓杏醫療服務隊提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖是一個由多個島嶼所組成之群島，離島間之交通主要依靠船運，因此天氣狀況不穩時會影響就醫，因此澎湖醫院及北醫楓杏醫療服務隊兵分2路，分別前進望安、虎井及桶盤等離島，展開義診及健檢服務服務，照顧離島居民健康。

由澎湖醫院身心科醫師、臨床心理師及職能治療師組成醫療團隊，與衛生局及望安衛生所共同舉辦「離島聯合評估活動」，提供失智評估服務和照顧者照顧諮詢，透過跨單位合作，讓醫療資源挹注二三級離島，讓民眾與家屬免受舟車勞頓。

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台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊推動的第一階段澎湖義診已圓滿落幕，走訪3鄉10餘村，為當地居民帶來多元且細緻的醫療服務。此次行動不僅為居民送上健康關懷，也深深觸動參與醫護人員與服務員的心。第一波義診雖已告一段落，服務的感動仍在每位參與者心中延續。楓杏團隊將持續整備，即將展開第二階段的服務，將醫療的力量持續送往澎湖各地。

首次參與楓杏澎湖行動的醫師高志圻表示，過去便聽聞楓杏之名，但以為僅止於醫學營隊，沒想到這次參與後，驚豔於其將「全人醫療」的理念帶入地方，從醫療、衛教到心理支持面面俱到。他說：「這次的經驗非常有意義，希望下次能邀請更多醫護夥伴一起加入這份澎湖的溫暖。」

澎湖醫院與望安衛生所合作，舉辦失智健檢。（澎湖醫院提供）

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