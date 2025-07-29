風災後類鼻疽再增4例 邱泰源親上火線喊話

高雄於風災後發生民眾感染類鼻疽案例，防疫團隊加強清消。（記者黃良傑攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕疾管署公布上週再度新增4例類鼻疽，其中1例台南60多歲男性病況嚴重入住加護病房，但無污水、污泥接觸史，研判是吸入性感染。衛福部長邱泰源今（29日）親自出席記者會，提醒民眾近期大量降雨導致多處積水或淹水，要注意類鼻疽、鉤端螺旋體病、腸道傳染病及登革熱等傳染病風險。

疾管署副署長羅一鈞表示，類鼻疽疫情在丹娜絲颱風後上升，上週新增4例本土個案，包含高雄3例、台南1例，年齡50多歲至80多歲，均為男性。

請繼續往下閱讀...

羅一鈞指出，其中台南的60多歲男性最嚴重，本身有糖尿病、心血管疾病史，在颱風前夕曾巡視家園，但颱風期間未外出，也無污水、污泥接觸史，卻在颱風過後出現發燒、胸悶到醫院急診，當天病況突然惡化，血壓降低、敗血性休克，並收治於加護病房使用抗生素，經過1週狀況好轉，預計今日轉到普通病房；目前研判與吸入性感染有關。其中2例住院、1例未住院。

邱泰源提到，近期大量降雨導致多處積水或淹水，民眾易因接觸污水、污泥或環境孳生病媒蚊，造成類鼻疽、鉤端螺旋體病、腸道傳染病及登革熱等，呼籲清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」等防疫三步驟，遠離傳染病。衛福部也會請健保署加強災區醫療照護防線，並給予就醫方便。

疾管署長莊人祥提醒，民眾進行環境清理應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等，避免被生鏽器物如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷；污水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池、飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。此外，雨後可能使登革熱感染風險增加，民眾仍應落實「巡、倒、清、刷」等措施。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年累計32例本土類鼻疽，為近5年同期最高，以高雄25例為多，其次為台中4例、台南2例、屏東1例，其中丹娜絲颱風後發病本土病例累計10例，其中2例死亡。

衛福部長邱泰源（中）提醒民眾注意類鼻疽、鉤端螺旋體病、腸道傳染病及登革熱等傳染病風險。（記者林惠琴攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法