肺癌篩檢擴大對象半年 國健署：已篩5.8萬件增逾6成

衛福部公布肺癌篩檢政策上路至今，成功找出逾2千名確診患者。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣是全球首個同時提供家族史及吸菸者肺癌篩檢的國家，今年元旦再擴大篩檢對象，上半年已篩5.8萬件，較去年同期成長62.35%，有機會及時找出更多早期病人。從2022年7月起將胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）納入第五癌篩檢以來，已成功揪出2506名肺癌個案，其中約82.6%為早期發現，逐漸翻轉肺癌診斷時已是晚期的趨勢。

衛福部長邱泰源表示，從2022年7月提供肺癌高風險族群2年1次LDCT以來，截至今（2025）年6月底，已有21萬7744人完成篩檢，其中2506人確診肺癌，2069人為早期個案。

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衛福部國健署癌症防治組長林莉茹指出，在確診肺癌個案中，82.6%為早期個案，僅13.5%為晚期，與實施篩檢前的2021年台灣癌症登記資料比較，當時新診斷肺癌個案35.3%為早期，61.3%為晚期，顯示LDCT有助於早期發現肺癌、儘早接受治療。

若進一步分析風險因子與診斷期別關係，林莉茹說明具肺癌家族史的早期肺癌比率89.3%較高、晚期7.7%較低；重度吸菸者早期比率68.3%較低，晚期比率26.1%稍高。

林莉茹也提到，今年元旦起，LDCT進一步擴大對象，今年上半年共篩檢5萬8579件，較去年同期上升62.35%，比去年較前年同期增幅38.66%大幅成長。

肺癌權威、中研院院士楊泮池強調，台灣有3分之2的肺癌病人無抽菸史，因此提供非吸菸者篩檢，目前作法已成為全球標竿，像是他曾碰到診間1位母親帶著2名女兒，提到因為篩檢政策，3人都在第一期確診，存活率大增，成功被救回來。

台灣肺癌學會理事長楊政達指出，肺癌篩檢政策確實是功德無量，但未來還有一些挑戰，因為仍有些民眾不篩就是不篩，需要再把普及率擴大，並提醒國人一次篩檢正常不代表一輩子都正常，還是要定期篩檢。

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