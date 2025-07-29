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健康網》一期乳癌也可能復發 乳癌醫曝關鍵3警訊
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕不少乳癌患者都有這樣的疑問，為什麼明明是早期乳癌，卻還是可能復發呢？台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，乳癌的「期數」只是腫瘤大小與淋巴轉移的分期，理解風險才能更主動地守護自己。
陳昱天在臉書專業「陳昱天醫師-乳癌，靜脈曲張，微創腹腔鏡手術」貼文分享，「我只是一期，怎麼還會復發？」很多病友都對這個問題感到不解甚至憤怒。事實上，乳癌的「期數」只是腫瘤大小與淋巴轉移的分期，卻無法完全代表「癌細胞的生物行為」。
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陳昱天說明乳癌的「期數」與風險：
1分子亞型會影響復發風險
● 三陰性（TNBC）：復發多在治療不久後，轉移速度較快
● HER2+：得益於標靶藥物，但若未完整接受治療，復發機率仍高
● Luminal A／B（荷爾蒙陽性）：雖然復發曲線比較平緩，但可能在術後5–10年後，甚至20年後才出現
2病理指標有提示作用
●Ki-67增殖指數高：表示癌細胞生長速度快
●淋巴血管侵犯：微小轉移已開始，但當下難以發現
3個人化治療強度不同
即使都是一期乳癌，根據上述亞型與指標，醫師仍會判斷是否需要加化療、標靶或延長荷爾蒙治療時間，這些選擇都影響復發機率。
陳昱天建議剛做完乳癌手術的民眾，不要因為「一期」就鬆懈追蹤，同時必須了解自己的亞型與風險指標，才能與醫師討論最適合的術後輔助治療方案。早期發現，讓追蹤與治療更有力；理解風險，才能更主動地守護自己。
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