深化與馬來西亞醫療合作 長庚赴當地展示台智慧醫院實力

多家台灣醫療科技廠商在研討會場設攤，介紹台灣先進的醫療科技產品。（長庚醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕為持續推動新南向政策與智慧醫療國際交流，長庚醫院近日在馬來西亞檳城舉辦「健康講座暨AI智慧醫院研討會」，展示台灣在AI（人工智慧）醫療、智慧病房與臨床應用等領域的最新成果，並深化與馬國醫療體系的合作關係。

長庚醫院表示，此次由長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成與國際醫療中心主席馮思中率團，邀請衛福部駐馬國代表吳玲瑩，並攜手台灣醫療科技業者共同參與。研討會現場吸引馬來西亞多家醫療機構與產業代表出席。

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長庚醫院指出，研討會聚焦智慧醫療系統建置、AI輔助診斷、遠距平台、智慧病房管理與醫療影像分析等主題，透過實例分享展現台灣醫療科技的整合能力與出口潛力。健康講座由馮思中介紹台灣高階醫療服務，並就泌尿健康議題與現場民眾互動交流，反應熱烈。

隨團參與的台灣廠商，例如大同醫護提供整合血液透析、護理資訊與國際醫學資料標準FHIR平台的醫院資訊系統，協助醫療數位轉型；優必達專攻AI影像分析，提升診斷效率與準確性；典新智醫擁有台馬智慧病房與連線醫療裝置IOT整合經驗，提供客製化建置方案；英華達開發可攜式裝置與穿戴設備，強化健康監測與社區照護；雲象科技專注醫療影像AI，提升診斷品質等。

蘇輝成說明，這些廠商具備模組化解決方案、國際認證與實戰經驗，體現台灣醫療科技在全球市場的實力與潛力，以及擁有完整的智慧醫療發展經驗。此行目的即在分享台灣的成功經驗，建立雙邊合作模式，促進雙方醫療品質同步提升。

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