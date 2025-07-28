台南市29日停班課 奇美醫院設臨時拿藥診

因應台南市29日停班停課，奇美醫療體系調整相關醫療作業；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者劉婉君／台南報導〕因應台南市明（29）日停止上班上課，奇美醫療體系晚間宣布明日門診全日停診，奇美醫院與柳營奇美醫院部分科別將設臨時拿藥診。

位於永康區的奇美醫院，明天門診全日停診（含不孕症門診）、門診手術暫停、門診檢查暫停（腸胃鏡除外），門診化療及流感/新冠疫苗施打作業暫停。

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另設臨時拿藥診，上午：內科、血液腫瘤科、外科各1診 ，下午：內科1診。

（奇美醫院提供）

門診注射室上午8時30至中午12時，急診、住院、高級健檢及洗腎相關醫療作業均照常。

柳營奇美醫院門診全日停診、健檢業務及流感/新冠疫苗施打作業暫停、門診手術照常。

設臨時拿藥診，上午：血液腫瘤科1診、胃腸肝膽科1診、外科1診。

急診、住院、洗腎、檢查、手術相關醫療作業均照常。

佳里奇美醫院門診全日停診、健檢業務及流感/新冠疫苗施打作業暫停、門診手術照常。

急診、住院及洗腎相關醫療作業均照常。

檢查室至上午12時，檢驗科及放射科檢查暫停。

奇美醫院樹林院區、奇康診所、南科診所門診全日停診 。

另外，院區交通車比照假日班次行駛，已安排好的住院、檢驗、檢查、（門診）手術、健檢及洗腎相關醫療作業，因故無法前往，於正常上班時段，依檢查單上所列之單位電話聯繫。提醒民眾注意安全，不要勉強出門。

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