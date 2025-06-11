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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》記性倒退嚕？ 研究：「2招」擊退腦霧更靈光

2025/06/11 21:08

營養師說，據國外研究，想讓大腦健康，除規律運動，日常只要做到健康飲食，如地中海飲食，便可護神經降發炎，讓腦部更靈光；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，據國外研究，想讓大腦健康，除規律運動，日常只要做到健康飲食，如地中海飲食，便可護神經降發炎，讓腦部更靈光；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生活緊張、工作繁忙，總覺得腦容量不夠用，事情記不完？營養師科提斯表示，腦部不健康會損害記憶力，也干擾判斷力、認知功能及情緒等，對生活品質有著巨大影響。據國外研究顯示，平日只要簡單做到健康飲食規律運動2件事，便可達到保護神經、降低腦部發炎等功效，讓腦部健康又靈光。

健康飲食+規律運動=健康腦部

隨著年紀增長，記憶力不如以往，或是生活太過忙碌，太多事記不住，如果您也有這種感覺，意味著同樣注重腦部健康。科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文指出，想要逆轉忘東忘西並不難，根據國外研究，日常生活只要做對以下2件事，就能擊退腦霧更健康：

1.健康飲食：如日常採行地中海飲食，可以增加多元不飽和脂肪酸、多酚類及天然抗氧化劑等營養素的攝取量，進而可達到保護神經的功用。

2.規律運動：運動可以降低腦部發炎、改善腦部胰島素的敏感性，以及增加腦源性神經營養因子，有助於增進腦部健康。

營養師表示，運動可以降低腦部發炎、改善腦部胰島素的敏感性，以及增加腦源性神經營養因子，有助於增進腦部健康；情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，運動可以降低腦部發炎、改善腦部胰島素的敏感性，以及增加腦源性神經營養因子，有助於增進腦部健康；情境照。（圖取自freepik）

西式飲食+久坐=不健康腦部

至於哪些生活習慣會造成腦部退化不健康？科提斯指出，相反於上述論點，不健康飲食+不運動，則可能讓腦部慢慢變得不靈光。原因如下：

●西式飲食：西化飲食攝取過多精緻糖及飽和脂肪，容易導致損害腦部、影響認知功能，並且加速阿茲海默症的進展。

●久坐生活型態：久坐不動影響代謝，加上肥胖容易導致慢性發炎，造成腦部發炎，也會造成損害腦部健康。

科提斯強調，透過簡單的健康飲食+規律運動，就能夠有效提升腦部健康，同時也有益於全身的健康狀態，非常值得一試，也希望大家好好關注自己的飲食跟運動習慣。

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