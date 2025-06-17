健康網》吃飯喝水不傷身！ 醫揭3點破迷思：還能讓便秘OUT

醫師分享，吃飯喝水並不會稀釋胃酸、干擾吸收，小口配水反而會讓排便更加順暢；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「吃飯不要喝水」這幾乎是每個人從小聽到大的話，以為會稀釋胃酸，讓食物難消化，事實卻不然。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，吃飯喝水並不會稀釋胃酸、干擾營養吸收，小口配水反而會讓排便更加順暢，反而是空腹猛灌水，很有可能會啟動「假性口渴」，越喝越渴。

餐中小口配水=天然潤滑劑

蕭捷健分享，1998年，義大利1項針對慢性便秘患者的隨機對照研究實驗發現，高纖飲食加上每天飲約1.5–2公升的水，2個月內排便次數會大幅增加，瀉藥使用量顯著下降。

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也就是說，「纖維＋水」就像把乾掉的海綿泡回水裡、幫腸胃上了潤滑劑，能軟化糞便，讓腸道蠕動更順暢。另外，吃澱粉前先吃3個拳頭大小的蔬菜，補充約10克的纖維，也能降低飯後1/3血糖升高之曲線下的面積（area under the curve, AUC）。

不會沖淡胃酸還助消化

蕭捷健引述全球綜合性非營利醫生職業組織「Mayo Clinic」的資料指出，適量喝水不會稀釋胃酸，更不會「沖淡」消化液或干擾營養吸收，因為一般健康的人體會自動維持胃酸正常濃度，除非是有嚴重胃食道逆流問題的患者。

事實上，用餐期間或飯後喝水，有助於身體分解和消化食物，在食物分解後，身體才可以吸收營養。

空腹灌水恐更渴

蕭捷健分享，有生理學研究顯示，短時間內大量灌水，例如一次喝750毫升以上，身體會迅速「開啟水利署閘門」抑制抗利尿激素（ADH）分泌，引發水利效應（water diuresis），在30–60分鐘內大量排出低滲尿液。

他強調，當水分在身體內走得太快，血漿滲透壓很快會回升，讓大腦誤以為「身體還缺水」，結果啟動「假性口渴」，造成口渴的感覺不斷循環，讓人越喝越渴。

醫師表示，短時間內大量灌水，會讓大腦誤以為「身體還缺水」，越喝越渴；圖為情境照。（圖取自freepik）

喝足水有效解便秘

蕭捷健依美國最新分析數據指出，喝足夠的水，便秘風險會下降。數據蒐集將近1.5萬名成人的飲食紀錄發現，水分攝取量與便秘呈現「劑量反應」關係，也就是說，水喝得越足，包含食物與飲料中的水分，便秘機率越低。

不過，蕭捷健說，日常飲水重點還是在「總量＋分次小口飲用」兩方面。他列出簡單1口訣及時機，協助民眾把握簡單喝水原則：

●簡單1口訣：2口食物，配1小口水。按照水、肉、菜，一口一口的順序，最後吃飯，並在餐中適量喝水，有助於食物順利下嚥和消化。

●時機：早起1杯、白天喝7成、晚上少喝。早起後最好先來1杯約300毫升的溫水，溫和喚醒腸胃，給消化道加點水分潤滑；白天，可以平均分配，喝足約佔全天70%的水量，晚上、睡前2小時，儘量減少飲水，避免半夜起來上廁所，影響睡眠。

最後，蕭捷健提醒，也不能光喝水，不吃蔬菜水果，這樣等於沒把「海綿」丟進身體，喝再多水也沒有用。

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