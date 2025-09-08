健康網》睡不飽慢性發炎找上門 醫：癌症、失智風險通通來

科博特診所院長劉博仁說，很多人以為少睡只是隔天精神差，但據最新研究結果，缺乏睡眠正悄悄點燃體內的「慢性發炎之火」；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你以為熬夜只要補眠就能回復體力，殊不知默默危害健康更甚想像。科博特診所院長劉博仁分享，門診常遇到患者並無感染狀況，發炎指標CRP（C-反應蛋白）卻升高，結果顯示共通點為長期睡眠不足；且據國外最新研究結果，多日睡不飽確實會讓發炎指標明顯上升。這種隱性發炎情況，除易造成心血管、代謝、免疫力等健康影響，也可能導致失智、罹癌風險增加。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，根據2025年發表於《Journal of Sleep Research》的1篇最新統合分析，及果顯示驚人的答案：如果只是偶爾一晚沒睡好，身體還能勉強應付。但是當連續3晚以上、每晚僅有4小時多的睡眠，血液中的發炎指標IL-6與CRP都會明顯上升。也就是說，很多人以為少睡一點只是隔天精神差，但事實上，缺乏睡眠正悄悄點燃體內的「慢性發炎之火」。

請繼續往下閱讀...

隱性發炎到處點火損健康

換句話說，短期單晚失眠沒關係，但連續性睡眠不足，會直接觸發身體的發炎反應。劉博仁並指出，這種「隱性發炎」就像體內的火苗，如果沒有及時控制，長期下來會導致以下健康影響：

●心血管疾病：動脈硬化、心肌梗塞、中風風險增加。

●代謝疾病：胰島素阻抗惡化，更容易得到糖尿病。

●免疫力下降：抵抗力變差，容易感冒、傷口癒合慢。

●大腦健康受損：慢性發炎與失智症發生風險有關。

●癌症風險提升：長期慢性發炎環境，會影響細胞修復與基因穩定性。

抗發炎模式5招懶人包

如何改善睡眠，讓身體回到「抗發炎模式」？劉博仁說，改善睡眠就是最便宜、最有效的「天然抗發炎藥」；並推薦可嘗試以下6個方法：

●固定睡眠節奏：每天固定時間上床、起床，讓生理時鐘穩定。

●遠離藍光：睡前少滑手機，改成閱讀紙本或聽輕音樂。

●飲食調整：晚上避免攝取咖啡因、酒精，少吃太油膩或辛辣的食物。

●放鬆儀式：洗熱水澡、深呼吸、輕度伸展，幫助大腦切換到休息模式。

●營養加分：攝取鎂、茶胺酸、色胺酸等天然營養素，對於放鬆與入睡都有幫助。

●環境優化：保持臥室安靜、黑暗、涼爽，讓大腦把「床」與「睡眠」連結起來。

劉博仁強調，睡眠不足不是小事，它可能是未來大病的開端；熬夜也不是賺到時間，而是偷偷透支健康。如果想要抗老、防病、保持免疫力強健，建議從維持好睡眠開始。

科博特診所院長劉博仁表示，改善睡眠就是最便宜有效的天然抗發炎藥，建議睡前應少滑手機，遠離藍光；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法