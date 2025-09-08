自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

長命百歲有方法？ 先避開這10個壞習慣

2025/09/08 17:40

長壽是人們普遍的目標，避開10個負面習慣，有助於自己保持長壽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

長壽是人們普遍的目標，避開10個負面習慣，有助於自己保持長壽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕長壽是人們普遍目標，但隨著年齡增長，人們除了行動不便和心血管問題外，還會出現失智症和慢性疼痛等症狀。對此赫芬頓郵報（HuffPost）整理出10個最影響壽命的負面習慣。

1.忽略預防性護理

北卡羅來納州杜克大學老年中心主任惠特森（Heather Whitson）博士稱，忽視及時進行預防性護理，包括乳房X光檢查、大腸鏡檢查和疫苗接種，對人的長期健康不利。

2.不培養社交關係

芝加哥西北大學醫學院老年病學主任林德奎斯特（Lee Lindquist）博士表示，社交有助於人的大腦發育和長壽。與他人互動的時間越多，對自己的壽命就越有益。

3.隨年齡增長不調整用藥

林德奎斯特聲稱，許多人在40、50歲時服用的藥物，到了70、80歲時不再需要。她建議，一定要諮詢醫生，看看自己是否仍然需要服用以前的藥物。

4.不運動

林德奎斯特表示，不運動或日常活動不足，肯定會損害人的壽命。根據美國心臟協會建議，人應該每週至少進行150分鐘的中等強度運動或75分鐘的高強度運動。

5.吸菸

吸菸與肺癌、慢性阻塞性肺病、心臟病、中風等疾病有關。而且吸菸極易上癮，很難戒除。

6.飲食不健康

惠特森聲稱，許多人喜歡吃加工食品，這不利於長期健康。人應該常吃完整的水果、蔬菜和穀物等，偶爾吃加工食品，才是最佳選擇。

7.睡眠不足

惠特森表示，睡眠不足會帶來長期後果，包括增加失智症和心臟病風險，以及日常壓力和整體情緒惡化。

成年人每晚需要7到9小時的睡眠。惠特森建議，如果難以獲得充足睡眠，最好減少咖啡因和酒精的攝入，並保持每天相同的睡眠和起床時間。

8.不去管理壓力

惠特森指出，人類會對根本不會造成威脅的事情感到壓力，例如家庭或工作等。一旦長期處於壓力中，就會造成各種負面後果，諸如損害新陳代謝、睡眠、血壓等。

9.沒有為未來健康做規畫

惠特森聲稱，隨著年紀增長健康問題會越來越多，70、80和90歲的人更有可能需要住院治療，並應對日益嚴重的記憶力衰退。但很多人往往沒有思考自己死前的10到20年裡，應該怎麼做，例如要跟家人住還是選擇居家照顧？是住在老年社區還是醫院附近？

惠特森補充，與親人對話，有助於做出確切規畫，而非陷入不切實際的幻想。

10.沒有規畫未來財務

惠特森指出，規畫老年生活同時也要做好財務規畫。她說，很多90多歲患者告訴她，他們從未想過自己能活這麼久，也沒有想到退休後還要養活自己30年。

惠特森強調，如果人們衰老後還能健康活好幾十年，那最好還是能保持生活品質的財富。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中