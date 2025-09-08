長命百歲有方法？ 先避開這10個壞習慣

長壽是人們普遍的目標，避開10個負面習慣，有助於自己保持長壽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕長壽是人們普遍目標，但隨著年齡增長，人們除了行動不便和心血管問題外，還會出現失智症和慢性疼痛等症狀。對此赫芬頓郵報（HuffPost）整理出10個最影響壽命的負面習慣。

1.忽略預防性護理

北卡羅來納州杜克大學老年中心主任惠特森（Heather Whitson）博士稱，忽視及時進行預防性護理，包括乳房X光檢查、大腸鏡檢查和疫苗接種，對人的長期健康不利。

2.不培養社交關係

芝加哥西北大學醫學院老年病學主任林德奎斯特（Lee Lindquist）博士表示，社交有助於人的大腦發育和長壽。與他人互動的時間越多，對自己的壽命就越有益。

3.隨年齡增長不調整用藥

林德奎斯特聲稱，許多人在40、50歲時服用的藥物，到了70、80歲時不再需要。她建議，一定要諮詢醫生，看看自己是否仍然需要服用以前的藥物。

4.不運動

林德奎斯特表示，不運動或日常活動不足，肯定會損害人的壽命。根據美國心臟協會建議，人應該每週至少進行150分鐘的中等強度運動或75分鐘的高強度運動。

5.吸菸

吸菸與肺癌、慢性阻塞性肺病、心臟病、中風等疾病有關。而且吸菸極易上癮，很難戒除。

6.飲食不健康

惠特森聲稱，許多人喜歡吃加工食品，這不利於長期健康。人應該常吃完整的水果、蔬菜和穀物等，偶爾吃加工食品，才是最佳選擇。

7.睡眠不足

惠特森表示，睡眠不足會帶來長期後果，包括增加失智症和心臟病風險，以及日常壓力和整體情緒惡化。

成年人每晚需要7到9小時的睡眠。惠特森建議，如果難以獲得充足睡眠，最好減少咖啡因和酒精的攝入，並保持每天相同的睡眠和起床時間。

8.不去管理壓力

惠特森指出，人類會對根本不會造成威脅的事情感到壓力，例如家庭或工作等。一旦長期處於壓力中，就會造成各種負面後果，諸如損害新陳代謝、睡眠、血壓等。

9.沒有為未來健康做規畫

惠特森聲稱，隨著年紀增長健康問題會越來越多，70、80和90歲的人更有可能需要住院治療，並應對日益嚴重的記憶力衰退。但很多人往往沒有思考自己死前的10到20年裡，應該怎麼做，例如要跟家人住還是選擇居家照顧？是住在老年社區還是醫院附近？

惠特森補充，與親人對話，有助於做出確切規畫，而非陷入不切實際的幻想。

10.沒有規畫未來財務

惠特森指出，規畫老年生活同時也要做好財務規畫。她說，很多90多歲患者告訴她，他們從未想過自己能活這麼久，也沒有想到退休後還要養活自己30年。

惠特森強調，如果人們衰老後還能健康活好幾十年，那最好還是能保持生活品質的財富。

